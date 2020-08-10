Ketebe’den yayıncılığa tarihi katkı: En özel kitap en özel rafta

Dünya standartlarında bir yayıncılık anlayışıyla yola çıkan ve deneyimli kadrosuyla yayın dünyasına kalıcı eserler bırakan Ketebe Yayınları, 3’üncü yılında ‘Anadolu Selçuklu Sanatının Geometrik Dili’ adlı 300’üncü kitabını Cumhurbaşkanlığı’na bağışladı. 23 şehirde 64 tarihi mimari eseri içeren özel baskılı kitap Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi Nadir Eserler Bölümü’nde okuyucuların beğenisine sunuldu.

ARAŞTIRMACILARIN HİZMETİNDE OLACAK

Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Müdürü Esat Sivri tarafından Cumhurbaşkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanı Ayhan Tuğlu’ya teslim edilen eser üç ciltten oluşuyor. Kitabı rafına yerleştiren Tuğlu, çalışmanın özellikle Selçuklu mimarisi konusunda hazırlanmış önemli bir kaynak olduğuna dikkat çekti. Millet Kütüphanesi’nde 2 milyon üzerinde kitap bulunduğunu söyleyen Tuğlu, Anadolu Selçuklu Sanatının Geometrik Dili kitabının da okuyucularla buluşacağı Nadir Eserler Bölümü hakkında şunları söyledi: “Nadir eserler, özellikle 1930 öncesi olan kitaplar. Bunlar depoda olan ve birçoğu Osmanlıca kitaplardan oluşuyor. Burada oluşan bin kitap özel prestij kitaplar. Bu kitaplar da hem araştırma hem de nadir eserler kütüphanesinde okuyucuların hizmetine sunulacak.” Salgın sürecinde aldıkları önlemlerini de anlatan Tuğlu, vatandaşlara “Gönül rahatlığı ile gelin” çağrısında bulundu.

KÜLTÜR DÜNYASINA KATMA DEĞER

Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Müdürü Esat Sivri de “Ketebe iki yıllık bir yayınevi. Ketebe 3’üncü yaşına girerken Osmanlı ve Selçuklu mimarisi isimli bir kitapla bunu taçlandırdık. 300 tane kitap çıkardı ve 300’üncü kitabımız nadide bir eser. İçinde bulunduğumuz Millet Kütüphanesi Selçuklu ve Osmanlı Mimarisi. Burada çok ciddi bir matematik var. Bu eser kültür dünyasına kazandırıldı. 300’üncü eserin de milletin kütüphanesinde yer almasını istedik. Anadolu Selçuklu mimarisinde çalışma yapan genç mimarlar, mühendisler bu eserden faydalanacak. Ketebe olarak kültür dünyasına katma değer sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

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İki yıllık emeğin ürünü

Esat Sivri ve Ayhan Tuğlu

Anadolu Selçuklu Sanatının Geometrik Dili kitabının hazırlığı 2 yıldan fazla sürdü. 23 şehirden 64 tarihi eserin detaylı çalışıldığı eserde, çeşitli mimari yapılarda yer alan 118 desenin analizi yer alıyor. Desenlerin hayat bulması kademe kademe izah edilerek bin 487 çizimde gösteriliyor.