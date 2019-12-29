Kim Milyoner Olmak İster'de Sabri Sarıoğlu sorusu seyirciyi kızdırdı

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunucusu Kenan İmirzalıoğlu

ATV'nin reyting rekortmeni yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta 855. bölümü ile ekranlara geldi. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu yarışmada bu hafta futbol ile ilgili sorulan soru gündem oldu.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yarışmacıya sorulan soru "'Ballon d'Or töreninde bu yıl altıncı kez dünyanın en iyi futbolcusu seçilen kimdir?'' sorusu sosyal medyada olay oldu.

Sorulan sorunun gündeme gelmesinin sebebi Galatasaraylı eski futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun da şıkların içinde yer almasıydı. Sosyal medya kullanıcıları bu duruma adeta isyan etti.

Yarışmacı adayı sorunun cevabını bilemeyince, seyirci joker hakkını kullanmak istedi. Seyircilerin yüzde 12'si Sabri Sarıoğlu'nu işaretledi.

Yarışmacı seyircilerin aksine B şıkkı Lionel Messi şıkkını işaretledi. Doğru cevabın B şıkkı Lionel Messi'nin olduğu soru sosyal medyada da oldukça ses getirdi.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı seyircilerin cevabından emin olamayınca yarı yarıya joker hakkını kullanmak istedi.

Geriye kalan iki şık Lionel Messi ile Sabri Sarıoğlu olunca yarışmacı Messi şıkkını işaretleyerek doğru cevaba ulaştı.

Sosyal medya kullanıcıları espri de olsa Sabri Sarıoğlu'na saygısızlık olduğunu dile getirerek programı eleştiri yağmuruna tuttu.

Tepki gösteren izleyiciler reyting uğruna Sabri Sarıoğlu neyin nesi? diyerek tepkilerini dile getirdiler.

HAYAT Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

HAYAT Milyonluk soruya doğru cevap