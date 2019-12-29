Hayat Kim Milyoner Olmak İsterde Sabri Sarıoğlu sorusu seyirciyi kızdırdı
TELEVİZYON

Kim Milyoner Olmak İster'de kızdıran soru

Kim Milyoner Olmak İster'de Sabri Sarıoğlu sorusu seyirciyi kızdırdı

ATV'de yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster'in 855. bölümü yayımlandı. Bu hafta futbolcu Sabri Sarığolu'nun içinde bulunduğu soru damga vurdu. Galatasaraylı eski futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun bir sorunun şıklarının içinde yer alması sosyal medya kullanıcıları adeta isyan ettirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunucusu Kenan İmirzalıoğlu
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunucusu Kenan İmirzalıoğlu

ATV'nin reyting rekortmeni yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta 855. bölümü ile ekranlara geldi. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu yarışmada bu hafta futbol ile ilgili sorulan soru gündem oldu.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yarışmacıya sorulan soru "'Ballon d'Or töreninde bu yıl altıncı kez dünyanın en iyi futbolcusu seçilen kimdir?'' sorusu sosyal medyada olay oldu.

Sorulan sorunun gündeme gelmesinin sebebi Galatasaraylı eski futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun da şıkların içinde yer almasıydı. Sosyal medya kullanıcıları bu duruma adeta isyan etti.

Yarışmacı adayı sorunun cevabını bilemeyince, seyirci joker hakkını kullanmak istedi. Seyircilerin yüzde 12'si Sabri Sarıoğlu'nu işaretledi.

Yarışmacı seyircilerin aksine B şıkkı Lionel Messi şıkkını işaretledi. Doğru cevabın B şıkkı Lionel Messi'nin olduğu soru sosyal medyada da oldukça ses getirdi.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı seyircilerin cevabından emin olamayınca yarı yarıya joker hakkını kullanmak istedi.

Geriye kalan iki şık Lionel Messi ile Sabri Sarıoğlu olunca yarışmacı Messi şıkkını işaretleyerek doğru cevaba ulaştı.

Sosyal medya kullanıcıları espri de olsa Sabri Sarıoğlu'na saygısızlık olduğunu dile getirerek programı eleştiri yağmuruna tuttu.

Tepki gösteren izleyiciler reyting uğruna Sabri Sarıoğlu neyin nesi? diyerek tepkilerini dile getirdiler.

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu
HAYAT
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

Milyonluk soruya doğru cevap
HAYAT
Milyonluk soruya doğru cevap

İlk soruda elendi
HAYAT
İlk soruda elendi
İstanbul için turuncu uyarı

İstanbul için 'turuncu' uyarı

Bu gece saatlerinde 100 kilometre hıza çıkacak.
Buradan çıkmayacağız!

Buradan çıkmayacağız!

Bakan Akar ve komutanlardan Suriye sınırında net İdlib mesajı.
Pes dedirten vurgun

Pes dedirten vurgun

​Tavanı delip su ile doldurdukları kuyumcudan servet çaldılar.
656 lira oldu

656 lira oldu

Doğal gaz ve elektrik bağlantı ücretlerine zam.
Mezuniyet törenine roketli saldırı

Mezuniyet törenine roketli saldırı

Saldırıda çok sayıda kişinin öldüğü belirtildi.
İrlanda'nın bahçesi:<br>Glendalough

İrlanda'nın bahçesi:
Glendalough

​Haryy Potter ve Cesur Yürek filmlerinin çekildiği bölge.

Gürültücü komşu<br>şimdi yandı

Gürültücü komşu
şimdi yandı

​Komşularını rahatsız edenlere 1461 lira ceza.
Süper Lig'e dönebilir

Süper Lig'e dönebilir

​Talisca'ya teklif yapan takımı Sinan Engin açıkladı.
81 il valiliğine<br> yılbaşı genelgesi

81 il valiliğine
yılbaşı genelgesi

30 Aralık'tan itibaren binlercesi görev yapacak.
Bu çağın müzisyenleri şanslı

Bu çağın müzisyenleri şanslı

​Müzisyen Büşra Kayıkçı ilk albümü Eskizler'i dijital platformda yayınladı.
'Uçan kale'<br> Somali'ye ulaştı

'Uçan kale'
Somali'ye ulaştı

​Terör eylemi ile sarsılan ülkeye yardım eli.
İstanbul'da<br> kar etkili oldu<br>

İstanbul'da
kar etkili oldu

​3 ilçede evler ve araçlar karla kaplandı.
Dünya gördü onlar görmedi

Dünya gördü onlar görmedi

​Milli otomobil projesi, içerideki muhalefeti rahatsız etti.
Hakemlerin hepsi <br>kurulu bir tuzaktır

Hakemlerin hepsi
kurulu bir tuzaktır

​Trabzonspor eski başkanı Nuri Albayrak'tan 'hakem' eleştirisi.
Hat sanatı 4 mevsim yaprak açacak

Hat sanatı 4 mevsim yaprak açacak

​Albayrak Hat Takvimi'nde yer alan eserler sanatseverlerle buluştu.
Libya tezkeresi öne çekildi

Libya tezkeresi öne çekildi

Tezkere, ​2 Ocak 2020'de TBMM Genel Kurulu'nda görüşülebilir.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.