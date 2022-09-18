Kışa tatlı lezzetlerle girin.

Kış hazırlıklarının bir parçası da şekerli yiyeceklerdir. “Şekerli yiyecekler” diyorum çünkü hazırladığımız bu tatlı kışlıkların bir çok çeşidi var. Reçeller, marmelatlar, pekmezler gibi. Aslında Türklerin ve Müslümanların şekerle tanışıklığı çok eski. Her ne kadar halk bir dönem şekerden uzak kalmışsa da 8. yüzyıldan beri şeker hayatımızda.

BESİNLERİ DE KORUYOR

Bugün mutfaklarımızda şeker pancarından elde edilen şeker hakim fakat çok daha önceleri şeker kamıştan elde ediliyordu. Çok bilinmese de şeker darısı şeker elde etmede kullanılan bitkilerden biriydi. Milattan önceden bu yana Çin ve Hindistan’da yetiştirilen şeker kamışı, oradan İran’a, daha sonra da Araplar eliyle Mısır’a Suriye’ye, Endülüs’e ve Kuzey Afrika’ya taşındı. Şeker kamışından elde edilen şekerlerin sayısının bin dört yüze ulaştığını yazan Osmanlı hekimleri vardı. Kelle şeker, parmak şeker, kalem şekeri, nöbet şekeri, Şam şekeri, peynir şekeri, ak şeker, şeker-i süleymani, Mısır şekeri, ham şeker, kızıl şeker bunlardan bazıları. Cumhuriyet döneminde kurulan şeker fabrikalarından gelen pancar şekerleri de “kelle” diye adlandırılırdı. Büyük bez torbalar içinde satılan beyaz sıkı şekerler, evlerde kırıklanarak kullanılırdı. Yine çayın yanındaki kıtlama şeker de böyle sert ve oldukça beyazdı. Çok eskiden beri tanıdıkları şekerle atalarımız bir çok ürün yaptılar. Macunlar, badem ezmeleri, şerbetler, helvalar, pişmaniyenin atası teltel, akide şekerleri ve daha sayamadığımız onlarca lezzet. En eskilerine gelince, sevgili Mary Işın’ın “Gülbeşeker” kitabında Kaşgarlı Mahmut’tan aktardığı iki tarif var. Bunlardan birinde külde pişen ekmek yağ içine doğranıyor ve üzerine şeker dökülüyor. Diğer tarif ise muhtemelen en eski sütlacı işaret ediyor. Pişirilen pirinç soğuk suya konuyor, sonra suyu süzülerek içine şeker atılıyor ve soğutulup yeniyor. Şekerin ağız tatlandırmak kadar besinleri saklamada da büyük bir rolü var. Özellikle meyveleri bozulmadan kış boyu tüketmenin iki yolundan biri şekerlemek. Bugün, az bildiğimiz ve az uyguladığımız iki şekerli tarif paylaşalım istiyorum. Sağlıklı, mutlu pazarlar dilerim.

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Erik şekerlemesi

MALZEMELER:

1 kg sert iri erik

2 su bardağı su

2 su bardağı şeker

Yarım limon

YAPILIŞI:

Erikleri çekirdeklerinden ayırıp iri iri dilimleyelim. Bir tencerede su ve şekeri kaynatalım. Kaynayınca içine yarım limon suyunu ekleyelim. İyice koyulaşana kadar kaynatmaya devam edelim. Kıvam alan şeker şerbeti ocaktan alalım, meyveleri atalım ve karıştıralım. Tepsiye bir pişirme kağıdı serelim. Erikleri tek tek çıkarıp kağıda dizelim ve kurutalım. Kuruyan şekerlemeleri kavanoza doldurup saklayabiliriz. Afiyet olsun.

Kızılcık çevirmesi

MALZEMELER:

3 kg kızılcık

4 su bardağı şeker

Yarım limon

YAPILIŞI:

Kızılcığı ezip tülbentten geçirelim, suyunu alalım. İçine şekeri ilave edip kısık ateşte köpüğünü alarak kaynatalım. Kaynayınca yarım limon suyunu ilave edelim. Bir su bardağı soğuk suya bir damla damlatıp kontrol edelim. Eğer damlanın şekli bozulmuyor ve suya karışmıyorsa kıvam almış demektir. Ocaktan indirip üzeri kristallenene kadar bekleyelim. Ardından tahta kaşıkla hep aynı yöne ve hiç durmadan daire çizerek karıştıralım. Bu işlemi macun gibi olana kadar durmadan devam ettirelim. Ardından çevirmemiz hazırdır. Afiyet olsun.

*Bu tarifi kızılcık yerine su kullanarak ve çevirmeden hemen önce damla sakızı ilave ederekte yapabiliriz.