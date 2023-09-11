Kitap mezatı bu hafta da çetin geçti

Üsküdar Sahaflar Çarşısı, her cumartesi düzenlediği kitap mezatında birbirinden değerli kitapları ilgilileriyle buluşturuyor. 440 yıllık Mimar Sinan Hamamı geçtiğimiz aralık ayında sahaf çarşısı, olarak hizmet vermeye başladı. Çarşı esnafının tanıtım amacıyla 14 Temmuz’da başlattığı “Çarşı Önü Mezatı” geçtiğimiz cumartesi dokuzuncu kez düzenlendi. Osmanlıca, Elvin, Hezarfen, Ekin, Kalender ve Kırkambar Sahaf’ın yer aldığı açık hava müzayedesinin her yaştan takipçisi var. Açık havada düzenlenen mezatta ilk baskı, imzalı ve Osmanlıca eserler yeni sahipleriyle buluştu. Kıyasıya geçen mezatta 90 kitap, 10-600 lira arasında alıcı buldu. Mezatta en dikkat çeken şey, katılımcıların büyük çoğunluğunu gençlerin oluşturmasıydı. Bir kısmı tarih bölümünde okuyan öğrenciler, bölümleri ve ilgi alanları dahilinde eserlere teklif verdi.

KATILMAK DA İZLEMEK DE KEYİFLİ

Eserler açık artırmada satılırken, yoldan geçenler de meraklı gözlerle programı izledi. Genç yaşlı çok sayıda insanın durup dakikalarca yol kenarından takip ettiği etkinlikte ucuz giden kitaplara üzülenler kadar hiç mezat görmeyenler de vardı. O isimlerden İsmail Bedirhan Doğanpınar, mezatlara katıldığını ve eserler aldığını dile getirerek, “Daha önce Kadıköy’de bir mezata katılmıştım. Servet-i Fünun dergisinin eski bir kopyasını almıştım. Param oldukça da gelmeye çalışıyorum. Güzel bir rekabet ortamı oluyor. İzlemek de zevkli. Param olduğu sürece içinde bulunmak da zevkli” dedi.

UCUZA SATILAN KİTAP ÜZDÜ

Arkadaşıyla buluşmak üzere Üsküdar’a gelen Şüheda Sert ise meraklı ve heyecanlı gözlerle izlediği açık artırmaya ilişkin şu yorumda bulundu: “İlk defa katılıyorum. Seyirci olarak katılmak keyifliydi ama katılımcı olmam herhalde. Eski kitaplar ilgimi çekiyor. Pahalıya satılan kitaplara hayret ettim. Ama değerse verilir. 10 liraya satılan kitaplara üzüldüm.

O da bir eser sonuçta.”

Mezat katılımcılar-dan Mehmet Kandemir ise ilgisini çeken birkaç kitaba teklif verdiğini ama hepsinin yüksek fiyata satıldığını söyleyerek, “Bu katıldığım ilk mezat. İlgimi çeken Ziya Gökalp’in kitabı ve Karagöz dergisiydi. Her ikisi de yaklaşık 500 lira gibi bir fiyata satıldı. Açık havada, meraklı gözlerle izleyenlerin arasında keyifli bir gün oldu. Denk geldikçe takip edeceğim”

diye konuştu.

‘TÜRKÇÜLÜĞÜN ESASLARI’ İÇİN KIYASIYA REKABET

1316 basımı Risale-i Ahlak’tan, 1333 basımı Harp Mecmuası ve İslam mecmuasının farklı sayılarına, Münir Fehim çizimli kapağıyla, 1946 basımı Feridun Fazıl Tülbentçi’nin “Kahramanlık Menkıbeleri Şehitler” eserinden, 1949 basımı Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın Ali Suavi çizimli kapağıyla “Üç Şehitler Destanı” mezatın önemli parçaları arasındaydı. 14. yüzyılda basılmış Osmanlıca eserlerin yanı sıra Atilla İlhan, Necip Fazıl Kısakürek, Özdemir Asaf, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Yaşar Kemal, Reşat Ekrem Koçu, Rasim Özdenören, Ümit Yaşar Oğuzcan, Sait Faik gibi edebiyat dünyamızın önemli isimlerinin eserleri satışa sunuldu. Eserler arasında en kıyasıya rekabet ise Ziya Gökalp’in “Türkçülüğün Esasları” ve 1924 tarihli mizah dergisi “Karagöz” için oldu. Gökalp’in 1950 basımı Osman Yüksel Serdengeçti imzalı kitabı, yaklaşık 600 liraya satıldı. İmzalı eseri satılan yazarlar arasında Lale Müldür, Rabia Christine Brodbeck, Salah Birsel, Tahir Kutsi, Feyyaz Tokar, Oktay Akbal, Dido Sotiriyu, Nefi Çil-Hüsnü Birman, Turgut Özakman, Hasan Hüseyin Bilgi ve Sadık Deniz gibi isimler yer aldı.







