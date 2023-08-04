Kitap sevgisi anneden

Çocuk yaşta edinilen okuma alışkanlığında ailenin etkisi, Sabri Ülker Vakfı’nın yaptığı araştırmada bir kere daha gözler önüne serildi. Araştırmanın sonuçlarına göre, okuma alışkanlığı olan annenin, çocuklarının da okumayı sevdiği yönünde.

YÜZDE 80’İ KİTABI SEVİYOR

‘Türkiye Çocuk Kitabı Okuma Alışkanlıkları Araştırması’nın sonuçlarına göre özellikle okul öncesi çocukların okuma alışkanlığında, uyku öncesi okunan kitaplar etkili. Aynı zamanda ebeveynler çocuklarıyla geçirdikleri vakitleri kitap okuyarak değerlendirdikleri zaman bundan çocuklar da büyük keyif alıyor. 13 ilde 3-10 yaş arası çocuğu olan ve 20-55 yaş arası kitap okuyan ya da çocuğuna kitap okuyan 309 anne ile görüşülerek gerçekleştirilen araştırmada çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Araştırmaya göre çocukların yüzde 80’i kitap okumaktan keyif alıyor. Araştırmaya katılan annelerin yüzde 73’ü haftada en az 3 gün çocuklarına kitap okuduklarını belirtti. Araştırma, annelerin okuma alışkanlığında önemli bir örnek olduğuna dikkat çekiyor. Annelerin yüzde 92’si genel olarak kitap okuduğunu belirtirken, yüzde 63’ü haftanın en az 3 günü kitap okuyor. Kitap okuyan annelerin çocuklarının da kitap okumayı sevdiği görülüyor.

Miniklere sesli kitap

Araştırmaya göre çocuklar dijital ekrandan kitap okumaya aşinalar. Çocukların yüzde 37’si telefon ve tablet üzerinden e-kitap okuyor. Ayrıca annelerin yüzde 45’i çocuklarına sesli kitap dinletiyor. 3-5 yaş arası çocukların yüzde 70’i, 6-10 yaş arası çocukların ise yüzde 44’ü sesli kitap dinliyor. Çocuklar en çok sesli kitapları YouTube (yüzde 81) üzerinden dinliyor. Kitaba ailelerin ayırdığı aylık bütçe ise ortalama 180 lira. Aileler kitabı pahalı buldukları için daha çok indirimli kampanyaları tercih ettikleri ya da satın almak yerine ödünç almayı tercih ettikleri araştırmanın bir başka sonucu. Yine araştırmaya göre kitap alırken en etkili tavsiye yüzde 75 oranıyla sosyal medya ve internet kaynakları oluyor.











