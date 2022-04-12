Senaryo çalıntı çıktı: Tesadüfü aşan benzerlik maddi tazminat getirdi

Başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ’un yer aldığı ‘Çarpışma’ dizisinin senaryosunun kendisine ait olduğunu iddia eden emekli polisin açtığı davada bilirkişi, davacının fikri hakkına tecavüzün oluştuğunu kaydetti.

Başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ yer alıyor



Senarist ve aynı zamanda emekli bir polis olan Selçuk Olcay, başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ’un yer aldığı ‘Çarpışma’ dizisinin senaryosunun kendisine ait olduğunu ve senaryonun izinsiz kullanıldığını iddia ederek Ay Sanat Prodüksiyon ve Yapım Anonim Şirketi’ne dava açmıştı. Maddi ve manevi toplam 100 bin liralık tazminat talebinin bulunduğu davada, celse arasında bilirkişi raporu dava dosyasına ulaştı.





Eserlerin tesadüfü aşacak şekilde benzerlik taşıdığı belirtildi



Dava dosyasına ulaşan bilirkişi raporunda, davacı Selçuk Olcay’ın ‘Adalet Melekleri’ adlı eseriyle ‘Çarpışma’ isimli eser arasındaki ana karakterlerin hikayelerinin tesadüfü aşacak oranda benzerlik taşıdığı, bunun da Olcay’ın eserine intihal oluşturacak düzeyde olduğu kaydedildi.

Davacının maddi tazminata hak kazandığı aktarıldı

Raporda, davacı Olcay’ın fikri hakkına tecavüzün oluştuğu ve yapımcı ile televizyon kuruluşunun toplam elde ettiği gelir ile vergiler düşürüldükten sonra maddi tazminata hak kazandığı aktarıldı. Bilirkişi raporunda ayrıca, manevi tazminatın ise mahkemenin takdirine bırakıldığı belirtildi.

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HAYAT Kıvanç Tatlıtuğ: Samimiyet yoksa redderim

FOTOĞRAF 5 İşini anlatırken yaptığı açıklamada, \"Ben sadece bir şeyleri kendim yapmaya takıntılıydım. Bir gün, en sevdiğim banyo sabununun kokusunu bir mumda da duymak istedim. O zamanlar gerçekten bu tür şeyleri yapan kimse yoktu ya da bunu gerçekten iyi yapan kimse yoktu, bu yüzden de yapmaya karar verdim\" dedi. Keely Parsons, kazanmaya başlamadan önce tüm malzemeler için 7 bin sterlin (yaklaşık 135 bin Türk lirası) harcadığını söyledi.<br> İşini kurduğu ilk günlerde bir yandan hem kendi işini hem de kurduğu işi yürütmeye çalıştığını söyleyen Keely, bir gün artık tamamen kendi işine odaklanması gerektiğini düşünerek doğum iznine ayrılmasına sayılı günler kala işinden istifa etti. İstifa ettikten sonra kendi markası olan 'Sassy Shop Wax' için tam zamanlı çalışmaya başladı.<br> <br>Başlarda işin bu kadar büyüyeceğini düşünmediğini söyleyen Keely, kurduğu işin bir anda patladığını, dakikalar içinde ürettiği tüm ürünlerinin satıldığını ve kolilerle satış yaptığını söylüyor.<br> <br>Keely'nin şu anda Bristol'deki üretim fabrikasında ve ofisinde 20 tam zamanlı personeli var ve kazancı yılda 4.5 milyon sterlini (yaklaşık 86 milyon Türk lirası) aşıyor.<br> Mutfak masasında başladı milyoner oldu: Bu kadar büyüyeceğini düşünmemiştim 26 yaşındaki Keely Parsons doğum iznine ayrıldığı işine bir daha dönmedi. Hayalindeki işi gerçekleştirmeyi kafasına koyan genç anne şimdi onlarca kişiye istihdam sağlıyor. Öyküsü evinin mutfak tezgahında başlayan Parsons banyo kokusunu muma dönüştürme fikrini buldu. Keely'nin şu anda Bristol'deki üretim fabrikasında ve ofisinde 20 tam zamanlı personeli var ve kazancı yılda 4.5 milyon sterlini (yaklaşık 86 milyon Türk lirası) aşıyor.



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