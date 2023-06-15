Kiyarüstemi’nin söyleşileri Türkçeleşti

İranlı yönetmen, senarist ve yapımcı Abbas Kiyarüstemi ile yapılan söyleşiler Alfa Yayınları etiketiyle yayımlandı. Yönetmenin son yıllarında Mehdi Muzaffer Sâveci tarafından yapılan bir dizi söyleşiden oluşan “Abbas Kiyarüstemi ile Söyleşiler” adlı kitap, Mehmet Akif Koç’un Farsçadan çevirisiyle okuyucuyla buluştu. Kitap, sadece film yapımcısı olarak değil, entelektüel ve eleştirel kimliğiyle Kiyarüstemi’nin çocukluğundan başlayarak yetiştiği kültürel ortama, etkilendiği isim ve ekollere, sanat ve kültür yaklaşımından, duygu ve düşünce dünyasına kadar geniş bir alana ışık tutuyor. Ülkemizde ilk, İran’da üçüncü baskısını yapan kitap, Kiyarüstemi’nin ölümünden birkaç ay sonra yayıma hazırlandı. Diyaloglar, iki yazısı, filmografisi ve Abbas Kiyarüstemi bibliyografyası okurlara sunuldu.