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Hayat

Kiyarüstemi’nin söyleşileri Türkçeleşti

Abbas Kiyarüstemi İran sinemasının öne çıkan yönetmenleri arasında önemli bir isim. Alfa Yayınları arasında çıkan Söyleşiler kitabında okur bu ünlü yönetmenin sinema dünyasına doğru bir yolculuğa çıkıyor.

Halime Kirazlı
04:00 . 15/06/2023 Thursday
Yeni Şafak
Abbas Kiyarüstemi.

Abbas Kiyarüstemi.

İranlı yönetmen, senarist ve yapımcı Abbas Kiyarüstemi ile yapılan söyleşiler Alfa Yayınları etiketiyle yayımlandı. Yönetmenin son yıllarında Mehdi Muzaffer Sâveci tarafından yapılan bir dizi söyleşiden oluşan “Abbas Kiyarüstemi ile Söyleşiler” adlı kitap, Mehmet Akif Koç’un Farsçadan çevirisiyle okuyucuyla buluştu. Kitap, sadece film yapımcısı olarak değil, entelektüel ve eleştirel kimliğiyle Kiyarüstemi’nin çocukluğundan başlayarak yetiştiği kültürel ortama, etkilendiği isim ve ekollere, sanat ve kültür yaklaşımından, duygu ve düşünce dünyasına kadar geniş bir alana ışık tutuyor. Ülkemizde ilk, İran’da üçüncü baskısını yapan kitap, Kiyarüstemi’nin ölümünden birkaç ay sonra yayıma hazırlandı. Diyaloglar, iki yazısı, filmografisi ve Abbas Kiyarüstemi bibliyografyası okurlara sunuldu.

SERÜVENİNİ KENDİ AĞZINDAN DİNLEYİN

Kiyarüstemi, üç bölümden oluşan kitabın ilk bölümünde hayatını etkileyen filmi ve oyuncuları anlatıyor. Kendi filmlerinde hiçbir film veya yönetmenin kalıcı tesiri altında kalmadığını söylerken uzun bir süredir film izleyemediği buna kendi yapımlarının da dahil olduğu itirafında bulunuyor. Yetiştiği aile ortamını soru-cevapla anlatan yönetmenin gelişim sürecine tanıklık ettiğimiz ikinci bölümde ise çocukluğundan lise yıllarına sinemaya ilgisini anlatıyor. Sinemaya şiir ve müziğin etkisinden bahsederek, sinemacıların durumunu değerlendiriyor. Son bölümde ise yönetmenin filmleri, senaryoları ve kitapları ele alınıyor. Bu kitap, Kiyarüstemi’nin filmlerinin arka planını bilmek, mensup olduğu kültür ortamını anlamak ve anlamlandırmak isteyenler için önemli bir eser niteliğinde. 

#Abbas Kiyarüstemi
#İran Sineması
#Kültür sanat
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