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Kocaeli Kitap Fuarı başlıyor

13. Kocaeli Kitap Fuarı bu yıl “Şehir ve Kitap” temasıyla düzenlenecek 7-15 Ekim’de düzenlenecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği fuarda, 390 yayınevi ve 102 sivil toplum kuruluşu stant açacak.

Halime Kirazlı
04:00 . 4/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Kitap Fuarı

Kitap Fuarı

450’den fazla yazar ve şairin katılacağı fuarda günün meseleleri tartışılacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, yaptığı açıklamada “Birbirinden değerli yazar, düşünce insanının rehberliğinde ve onlardan ilham alarak değişen, dönüşen şehri, insanı anlamak ve geleceği nasıl inşa edebileceğimizi konuşmak üzere 9 günlük düşünce yolculuğuna çıkacağız” dedi. Fuar kapsamında bugün Kocaeli Üniversitesi’nde “Açık Havada Sinema Keyfi”, 6 Ekim’de ise Cumhuriyet Bulvarı’nda “Ağaçlar Kitap Açıyor” etkinliği düzenlenecek.


#Kocaeli
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#kitap
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