Kocaeli Kitap Fuarı başlıyor

450’den fazla yazar ve şairin katılacağı fuarda günün meseleleri tartışılacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, yaptığı açıklamada “Birbirinden değerli yazar, düşünce insanının rehberliğinde ve onlardan ilham alarak değişen, dönüşen şehri, insanı anlamak ve geleceği nasıl inşa edebileceğimizi konuşmak üzere 9 günlük düşünce yolculuğuna çıkacağız” dedi. Fuar kapsamında bugün Kocaeli Üniversitesi’nde “Açık Havada Sinema Keyfi”, 6 Ekim’de ise Cumhuriyet Bulvarı’nda “Ağaçlar Kitap Açıyor” etkinliği düzenlenecek.