Kompleks yüzünden İsrail’in yanındalar

1995 yılından beri Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığınca verilen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’nin sahipleri belli oldu. Bu yıl dokuz farklı dalda kültür hayatımızın önemli ismi ödüle değer görüldü. Çalışmalarıyla Türk resim sanatında özgün bir yer edinen İlhami Atalay da resim alanında ödül alacak isimlerden birisi. 55 yıllık sanat hayatına bir çok tablo ve öğrenci sığdıran Atalay, layık görüldüğü ödülü, ülkemizdeki sanat ortamını, sanatçıların Filistin’deki katliama bakışını değerlendirdi.

GENÇLER ÖDÜLLENDİRİLMELİ

Ödül konusunda öğrencilerinin kendisinden daha heyecanlı olduğunu dile getiren ressam, “Ödül aslında gençler için. Ömrümün az bir zamanı kalmış, insan için ödülün pek önemi yok. Keşke aldığımız ödülleri sual meleklerine ‘bak ben ödül sahibiyim’ diye gösterebilsek, onlar da bir kolaylık sağlasa. Ama beni seçmişler, layık görmüşler. Jüri üyelerine ve Reisicumhur’a teşekkürlerimi iletiyorum. Takdir etmeleri, beğenmeleri ve ölmeden anlaşılmam güzel. Öğrencilerim benden daha mutlu. Ödül almış birinden ders almak onlara gurur veriyor” dedi.

SENİ İSRAİL’E GÖTÜRECEĞİZ DEDİLER

Yıllardır yaptığı Filistin serisi tablolarıyla yaşanan katliama dikkat çektiğini söyleyen Atalay, eserlerini sergilediği için yaşadığı zorlukları şöyle anlattı: “Filistinlilerle ilgili bir sürü tablo yaptım. Hiçbirini göstermiyorlar. Galerimde Bombalar Altında Filistin, Kan Gölü, İntifada, Gün Işığına Ulaşmak İçin, Yakarış, Çaresizlik, Altta Kalanın Canı Çıksın, Özgür Filistin gibi Filistin serisinden tablolarım vardı. Yahudiler onları indirmemi istedi. ‘Yeter ki kaldır, biz senin tablolarını alacağız. Seni İsrail’e götüreceğiz. Bildiğin gibi değil, insanları öldürmüyoruz’ dediler. Öyleyse bu insanları kim öldürdü? İndirmedim ama bir sürü sıkıntı çektik. Geçen cumartesi bir Amerikan Yahudi Derneği, Filistinlilerle ilgili yaptığım tablomu, kendine yorumlayarak kullanmış. Yürüyüş var, yumruklar havada. Bunu Yahudiler yapıyormuş gibi paylaşmışlar. Engelledik ama sosyal medyalarımızda bu tabloları yayınlamamıza da müsaade etmiyorlar. Karpuz ya da limon resmi yaparsan yayınlayabiliyorsun. Filistin’de ne olduğunu insanlarımız yeni anlıyor. Akademik camia ve birçok sanatçı İsrail’i destekliyor. Mazlumun yanında olmaları gerekirken kompleksleri yüzünden İsrail’in yanında duruyorlar.”

SANATÇILARIN UYANMASI LAZIM

Sanat ortamları oluşturarak halkı sanata dahil etmek gerektiğini belirten Atalay, batı hayranlığı nedeniyle sanatta kimlik kaybı yaşadığımızı aktardı. Sanat eğitiminin yeniliğe giden yoldaki önemine de değinen usta sanatçı, şu cümleleri kullandı: “Sanatçı, ‘Geçmişte böyle yapılmıştı’ noktasında kalmamalı. Sanatın ruhunda yenilik yoksa, kendi ekseni etrafında döner, aynı şeyleri yaparsın. Sanatçının beyninin laboratuvar gibi çalışması lazım. Türkiye’deki sanat ortamında bilinmek, ödül almak, bir noktaya varmak kolay iş değil. Sanat ortamı kültür emperyalizminin taşeronlarının elinde. Halkın müzelerle, sanatla alakası yok. Çünkü bu millete göre bir sanat eğitimi kurulmamış. Kendimize ait bir sanat türü, milli sanat anlayışı ve sanatkar olmayınca Avrupa’nın, Amerika’nın sözcülüğünü yapan sanatçıların ürünleri sergileniyor. Milletten evvel sanatçıların uyanması lazım. Biz kimiz, batılı sanatçıdan ne farkımız var, kültürümüzü nasıl ortaya koyacağız diye düşünmeleri ve taklitçilikten kurtulmaları lazım. Talebelerde cevher var ama öyle uzun boylu eğitim verebileceğimiz bir mekan yok.”







