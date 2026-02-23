Konya ramazanda bir başka güzel

Konya’nın mayasında merhamet olan bir şehir olduğunu vurgulayan Altay, Ramazan ayı geldiğinde bu ruhu şehrin her köşesinde daha fazla hissettiklerini ifade etti.

Altay, Ramazan’ın şehir hayatındaki tempo içinde insanlara nefes aldıran bir durak olduğunu belirterek, “Ramazan-ı Şerif, kalabalıkların içinde birbirimizi yeniden fark ettiğimiz bir zaman dilimi. Bir selamın, bir tebessümün, bir kapıyı çalmanın ne denli kıymetli olduğunu idrak ettiğimiz mukaddes vakitler. Bu mübarek ay içinde Konya’mızın her sokağı, her noktası Ramazan’ın tüm maneviyatını hissedeceğiniz bir huzur iklimine dönüşür. Bizim önceliğimiz de bu manevi atmosferin toplumun her kesimine ulaşmasını sağlayabilmek. Bu anlayışla, ihtiyaç sahiplerinin gözetildiği, gençlerin ve çocukların Ramazan’ın sevincini doyasıya yaşadığı bir şehir olan Konya için canla başla çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

KONYA’NIN CADDELERİ RAMAZAN AYINDA GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Altay, Ramazan ayının şehirde daha güçlü hissedilmesi için her yıl olduğu gibi bu yıl da şehir merkezinin önemli noktalarında mübarek aya özel ışıklandırma çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirterek, “Başta Mevlana Meydanı, Türbeönü Çarşıları, Tarihi Bedesten, zafer Meydanı olmak üzere şehir merkezimizde Ramazan’a özel ışıklandırma ve süsleme çalışması yaptık. Ay yıldız, hilal ve kandil gibi Ramazan ayının birlik, paylaşma ve huzur iklimini yansıtan süslemeler, şehir merkezini özellikle akşam saatlerinde ışıl ışıl bir görünüme kavuşturdu. Bu sene Tarihi Taş Bina’nın içinde de Ramazan’ın geldiği belli olsun diye güzel bir süsleme yaptık. İnşallah bu iyi bir örnek olur. Ramazan'ın ruhunu yansıtma adına evlerimizi, iş yerlerimizi süsleyelim, balkonlarımıza ışıklar asalım. Ramazan ayında bu gibi hassasiyetleri özellikle çocuklarımıza aktarmamız ayrı bir anlam taşıyor. Özellikle çocuklarımızın bu ayın geldiğini anlaması açısından bu tür etkinlikler çok kıymetli” dedi.

İLK ORUÇ HEDİYESİ OLARAK 50 BİN ÇOCUĞA RAMAZAN SÜSLEMESİ HEDİYE EDİLDİ

Çocuklarda Ramazan bilinci oluşturmak amacıyla bir gelenek haline getirdikleri ilk oruç hediyesini bu yıl 7-8 ve 9 yaşındaki çocuklar için uyguladıklarını kaydeden Altay, “İlk kez oruç tutma heyecanı yaşayan ve başvuru yapan 50 bin çocuğumuza Ramazan süslemeleri hediye ettik. Çocuklarımızı bu anlamlı ibadete teşvik etmek, mutluluklarına ortak olmak son derece önemli. Çünkü bizler inanıyoruz ki Ramazan en çok da çocuklarımızın gözlerindeki ışıltıyla güzeldir” ifadelerini kullandı.

SİYER SERGİSİ VE MUKADDES EMANETLER SERGİSİ KONYALILARI BEKLİYOR

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Peygamber Efendimizin dünyayı teşrifini ve kutlu risalet yolculuğunu anlatmak amacıyla hazırlanan Siyer Sergisi’nin Konyalılardan yoğun ilgi gördüğünü belirten Altay, Taş Bina’daki serginin Ramazan ayı boyunca da açık olacağını söyledi.

Altay, geçen sene Ramazan ayına özel olarak düzenlenen bir diğer sergi olan "Mukaddes Emanetler Sergisi"nin de büyük ilgi gördüğünü, bu kıymetli sergiyi Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’nde tekrar Konyalılarla buluşturduklarını vurguladı.

Serginin 16 adet Kâbe örtüsü ve 47 adet teberruktan oluştuğunu belirten Altay, “Teberruklar arasında; Peygamber Efendimizin Nâl-ı Şerif’i ve kabir toprağı, Semure ağacı parçası, Kâbe kilidi ve anahtarı, Hazreti Ömer’in kılıcı gibi gönüllerimizi titretip hürmetimizi artıran kıymetli emanetler de yer alıyor. Her iki sergimiz de bu mübarek ayda manevi coşkuyu doruğa ulaştırıyor. Tüm hemşehrilerimi; aileleriyle birlikte bu iki sergiye gelerek manevî iklimi teneffüs etmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’nde açılan Mukaddes Emanetler Sergisi Ramazan ayı boyunca 10.00–22.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

Taş Bina’daki Siyer Sergisi de Ramazan ayında haftanın 7 günü 12.00-16.00, 20.30-23.00 saatleri arasında, Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Sergi Salonu’nda ziyaret edilebiliyor.

SOSYAL DESTEKLERLE PAYLAŞMA RUHUNA KATKI SAĞLIYORUZ

Ramazan ayında yaptıkları etkinliklerin yanında ihtiyaç sahiplerinin sofralarına misafir olduklarını, Sosyal Kart ile dar geliri ailelere destek olduklarını, yemek yapamayacak durumda olanlara kolay ısıtılan soğuk yemek ulaştırdıklarını kaydeden Altay, “Sosyal desteklerle Ramazan ayının paylaşma ruhuna ve toplumun her kesiminin Ramazan coşkusu yaşamasına katık sağlıyoruz ” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ramazan ayında “Tenceresi kaynamayan tek bir ev kalmasın” çağrısına da değinen Altay, “Bizim tespit ettiğimiz ve destek olduğumuz hemşehrilerimizin dışında evinde tenceresi kaynamayan, yakacağı olmayan kardeşlerimize beraber ulaşalım. Bu şehirde hiçbir kardeşimizi aç ve açıkta bırakmadık ve Allah’ın izniyle de bırakmayız” dedi.

“EVLERİMİZDE MİSAFİR AĞIRLAYALIM”