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KORONAVİRÜS GENEL SAĞLIK

​Korona hastalarına büyük umut: Kan nakliyle koronavirüs tedavisine başlanacak

Koronavirüs hastalarına büyük umut: Kızılay'ın kan nakliyle plazma tedavisine başlanacak

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, kan nakliyle koronavirüs tedavisine başlanacağını, yoğun bakımdaki hastaların virüsü yenmiş insanlardan alınan plazma örneklerle iyileşebileceğini söyledi.

Projenin ilerletilmesi için Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da onay verdiğini kaydeden Kınık, "İyileşen hastaya şu mesajı vereceğiz: 'Sen bir kahramansın. Şimdi ağır hastalar için bu kahramanlığını kullan' diyeceğiz" diye konuştu.

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Koronavirüs hastaları kan nakliyle tedavi edilecek.
Koronavirüs hastaları kan nakliyle tedavi edilecek.

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, koronavirüsün Çin'de ortaya çıktığı günden itibaren takipte olduklarını belirterek, bir afet operasyon merkezi oluşturduklarını söyleyen Kınık, kan nakliyle koronavirüs tedavisine başlanacağını açıkladı.

İyileşen hastaya 'Sen bir kahramansız. Hastalandın ama iyileştin. Hadi şimdi ağır hastalar için bu kahramanlığını kullan' diyeceğiz.

AA
Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık.

HaberTürk'e konuşan Kınık'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Bilim Kurulu onay verdi
Hacettepe Üniversitesi, Kızılay ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’yla 3’lü bir çalışma yürütüyorduk. Sağlık Bakanımızla irtibat kurduk. Bilim Kurulu da Sağlık Bakanımız da onay verdiler projenin ilerletilmesi için.
İki haftadır bağışçılarımızdan plazma alıyoruz
Aslında bu 50 yıldır hekimlerin bildiği bir yöntem. Hastalığı geçirmiş ve iyileşmiş, kanında da 2 haftadır virüs bulunmayan gönüllü bağışçılarımızı alıyoruz ve plazmalarını alıyoruz. Sıvı kısmını alıp diğer kısmını geri veriyoruz. Plazmada ne var? İmmunglobolin dediğimiz antikorlar var. Bu immunglobilinler, yoğun bakıma alınmış, solunum sıkıntısına girmiş, durumu kötüye giden riski yükselmiş vatandaşlarımız için onu uçurumun kenarından çekip alabilecek bir tedavi edici özelliği var.

İyileşen hastalarımızdan talep edeceğiz
Önümüzdeki günlerde, ilk grup hastalarımız iyileşmeye başladı. Bu hastalarımızla temas kuracağız. Gönüllü olacak vatandaşlarımızın plazlamalarını alıp sofistike bir lojistik sistemle. Çünkü bunlar saatler içinde yoğun bakımlarda durumları kötüleşen insanlara yetiştirilmesi gerekiyor. Ülke genelinde 20’ye yakın noktamızda plazma farez dediğimiz aferez cihacımız var. 100 civarında cihazımız var. Bazı üniversite ve eğitim hastanelerimizde de bu cihazdan bulunuyor. İyileşen hastaya 'Sen bir kahramansız. Hastalandın ama iyileştin. Hadi şimdi ağır hastalar için bu kahramanlığını kullan' diyeceğiz."

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