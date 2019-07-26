Hayat Köyde tatil yapıp havuzda serinliyorlar
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Köyde tatil yapıp havuzda serinliyorlar

1990'lı yıllarda başta güvenlik olmak üzere çeşitli nedenlerle terk ettikleri köylerinden Batman'a göç edenler, huzura kavuşan köylerini bu kez tatil için tercih ediyor.

Haber Merkezi AA
Doğal yaşamı tercih edenler sabah tarlada çalışıyor, öğleden sonra da havuza giriyor.
Doğal yaşamı tercih edenler sabah tarlada çalışıyor, öğleden sonra da havuza giriyor.

Batman'da yeni bir yaşam kuranlar, tesis edilen huzur ortamı sayesinde tatillerini hasret duydukları köylerinde geçiriyor.

Batmanlıların tatil adresi olan köyler arasında merkeze bağlı Eymür ve Kuyubaşı ile Gercüş ilçesinin Gönüllü, Akyar, Kutlu ve Yılmaz köyleri de bulunuyor.

Köylerinde ev inşa eden, arazilerine ekim yapan, havuz kuran vatandaşlar hafta sonları şehrin stresinden uzaklaşmak için ailece köyün yolunu tutuyor.

Köylerin nüfusu hafta sonları yaklaşık 4 kat artarken, şehir hayatından yorularak doğal yaşamı tercih edenler sabah tarlada çalışıyor, öğleden sonra da havuza giriyor.

Köylerine tatil yapmaya geliyorlar.

Köyün nüfusu 180, hafta sonu ise 800'e kadar çıkıyor

Kent merkezine 30 kilometre mesafedeki 35 haneli Eymür köyünün muhtarı Abdulbaki Gök, yaptığı açıklamada, köy nüfusunun özellikle hafta sonları 4 katına çıktığını söyledi.

Gök, 35 olan hane sayısının Batman'da yaşayıp köyde zaman geçirmek isteyenlerin yaptıkları evlerle 50'ye ulaştığını belirtti.

"Köyümüzün nüfusu 180 ama hafta sonu 800'e kadar çıkıyor. Köyde 4 modern havuz yaptık. Gençlerimiz, çocuklarımız, Batman'dan gelen ailelerimiz havuzlarda zaman geçirerek eğleniyor" diyen Gök, tek isteklerinin 30 kilometrelik köy yolunun asfaltsız olan 8 kilometrelik kısmının da asfaltlanması olduğunu ifade etti.

Önce tarlaya sonra havuza

Nurettin Gök sabah 05.00'da kalkıp saat 10.00'a kadar tarlada sulama yaptıklarını, işlerini tamamladıktan sonra da havuzda yüzdüklerini dile getirdi.

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Şehmus Rüzgar da Batman'da yaşadıklarını ancak ailece hafta sonlarını köyde yaptıkları evde geçirdiklerini anlatarak, "Çocuklar, torunlarla buraya gelip zaman geçiriyoruz. Burada istirahat ediyoruz." diye konuştu.

Köyde iki katlı ev ve havuz yaptırdığını belirten Rüzgar, "Başka bölgelere tatile gideceğimize köyümüze gelip, ailemizle güzel zaman geçiriyoruz. Bölgemiz artık diğer bölgeleri aratmıyor. Çünkü artık bizim de yeşil alanlarımız, bahçelerimiz, havuzlarımız var. Bu nedenle deniz aramıyoruz" ifadelerini kullandı.

Rüzgar, köy yolunun eksik kalan bölümünün de asfaltlanması ile ulaşımın daha rahat sağlanacağını aktardı. Hacı Gök de son günlerde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden dolayı havuzlarda serinlediklerini kaydetti.

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