Kozmetik 2026 başlıyor

Yarışma başvuruları başlamıştır. Başvurular kozmetek.org sitesinden yapılacaktır. Son başvuru tarihi 1 Nisan 2026’dır.

KOZMETEK 2025 neler yaşandı?

KOZMETEK’in ilk yılı olan 2025’te Ankara, Kırıkkale, Aksaray, Kırşehir ve Çanakkale’den çok sayıda öğrenci yarışmaya başvurdu. Final aşamasına toplam 24 proje yükseldi ve bu projeler hem jüri hem de ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü.. Akademisyenlerden sektör profesyonellerine, kimya tutkunu gençlerden hammadde üreticilerine kadar geniş bir kitle alanda buluştu. Kurulan stantlar, yapılan kimya gösterileri ve finalist sunumları, yarışmanın bilimsel ve yaratıcı atmosferini güçlendirdi. Jürinin çadırlar içinde gerçekleştirdiği değerlendirmeler ve finalistlerin projelerini doğrudan ziyaretçilere anlatma fırsatı, gençlerin emeklerini görünür kıldı.

Geleceğin bilim insanlarının, kimyagerlerinin ve belki de “yarının Aziz Sancarlarının” yetişmesine katkıda bulunan KOZMETEK, gençlerin çabalarını büyük ödüllerle taçlandırdı. 2025 yılında kazananlara verilen nakdi ödüller Agarta İleri Teknoloji ve Dayanışma Derneği tarafından sağlanırken, Agarta tüm finalistlere sürpriz bir destekle tablet hediye ederek gençlerin yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu süreç yarışmanın yalnızca rekabet ortamı değil, aynı zamanda gençlere moral ve motivasyon sağlayan bir ekosistem oluşturduğunu kanıtladı.

Kozmetek 2025’in ruhunu güçlendiren en özel unsurlardan biri de yarışma için hazırlanan müzikal eserler oldu. Gençlere motivasyon veren enerjik Kozmetek Marşı, “Formülü Geliştir, Evreni Değiştir” çağrısıyla bilimin ve gençliğin dönüştürücü gücünü vurgularken; yarışma alanında yüksek bir coşku yarattı. Bunun yanında sahnelenen “Kim, Kim, Kimya Var” RAP tarzı parça ile “Toprağın altında, gökyüzünde roket kanadında” sözleriyle kimyanın saç renginden tarıma, savunma sanayiinden günlük hayata kadar uzanan geniş etkisini çarpıcı bir dille ziyaretçilere seslendi. Her iki eser de kimyanın yaşam döngüsünde oynadığı kritik rolü görünür kılarak, KOZMETEK’in bilimsel yaklaşımını sanatla buluşturan özgün bir atmosfere dönüştürdü.

Bu müzikal dokunuş yarışmanın, toprağından fabrikasına, laboratuvarından gökyüzüne kadar her alanda kimyanın hatırlanmasını sağladı. KOZMETEK’i, bilimi gençliğin enerjisiyle harmanlayan benzersiz bir platform hâline getirdi.

KOZMETEK 2026 Türkiye geneline açıldı

2026 yılı itibarıyla Türkiye genelindeki tüm üniversitelere açılan yarışma, bu yıl da “Kozmetik İnovasyon” ve “Dijital Pazarlama” olmak üzere iki ana kategoride gerçekleştirilecek.

Kozmetik İnovasyon kategorisi; Doğa dostu içeriklerden sürdürülebilir üretim yöntemlerine, biyoteknolojik formülasyonlardan geri dönüştürülebilir ambalajlara kadar geniş bir çalışma alanını kapsıyor. Bu kapsamda yarışma, bilimsel perspektifle ele alındığında yöresel bitkilerden geleneksel karışımlara kadar uzanan, halk arasında “koca karı ilaçları” olarak bilinen doğal içeriklerin kimya bilimine akademik yöntemlerle kazandırılmasına yönelik projelere de güçlü bir alan açıyor. Böylece yerel bilgi birikiminin bilimsel doğrulama süreçlerinden geçerek sektörel yeniliklere dönüşmesi teşvik ediliyor.

Dijital Pazarlama kategorisinde ise kozmetik özelinde sosyal medya yönetiminden veri analitiğine, e-ticaret stratejilerinden yapay zekâ destekli müşteri etkileşimine kadar uzanan geniş kapsamlı projeler değerlendirmeye alınacak. Bu alan gençlerin yaratıcılıkla teknolojiyi birleştirerek sektörde dijital dönüşüme yön verecek fikirler geliştirmesine zemin hazırlıyor.

KOZMETEK 2026, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında yerli üretimi ve bilimsel araştırma kültürünü destekleyen güçlü bir vizyonla yoluna devam ediyor. Yarışma, üniversite–sanayi iş birliğinin gelişmesini teşvik ederken gençlerin araştırma, geliştirme ve inovasyon alanlarında kendilerini gösterebilmesi için ulusal ölçekte bir fırsat sunuyor.

KOZMETEK’e başvurular Türkiye genelinde öğrenim gören ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin yanı sıra, mezuniyet yılı 2024 ve sonrası olan gençler için de açıktır. Yarışmaya başvurular en az iki, en fazla üç kişiden oluşan takımlar halinde yapılacaktır. Süreçle ilgili tüm detaylar ve başvuru takvimi kozmetek.org adresinden takip edilebilir.