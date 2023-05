Kral’ın değerli dublörleri

Dünyanın en çok izlenen dizileri arasında yer alan La Casa De Papel’de seslendirdiği jenerik şarkısı “My Life Is Going On” ile tüm dünyada bir milyarın üzerinde dinlendi. 2019 yılında “Hard” isimli single’ının ardından 2020 yılında yayınladığı “Losing My Mind” şarkısıyla müzikseverlerin büyük beğenisini kazanan Cecilia Krull, 3 Mayıs’ta CSO Ada Ankara Ana Salon’da müzikseverlerle buluşuyor.