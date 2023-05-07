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Hayat

Kral’ın değerli dublörleri

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in 70 yıllık saltanatının ardından Kral 3. Charles nihayet tacına kavuştu. Yeni Kral ile birlikte dublörleri de kıymete bindi.

Sernur Yassıkaya
04:00 . 7/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Kral Charles'in dublörleri.

Kral Charles'in dublörleri.

İngiltere’de Kral 3. Charles dün düzenlenen ihtişamlı törenle nihayet tacına kavuştu. Annesi, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in 70 yıllık saltanatının ardından ülkede düzenlenen bu taç giyme töreni, İngiliz basını tarafından didik didik edilecektir. Ancak bu taç olayına sevinen çok ufak bir kitle var. Bunlar da yıllardır, ikincil üçüncül rollerde yer alan, Kral Charles’ın benzerlerinden başkası değil. New York Times’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı habere göre, Kral’ın epeydir beklediği tahta kavuşması, İngiltere’de çeşitli etkinliklere katılarak yakın döneme kadar, “Prens Charles” olarak rol yapan bu benzerlerin piyasasını da açmış. Gazeteye konuşan Kral dublörleri, Ian Lieber (sol) ve Charles Haslett, artan talep karşısında etkinliklere katılım için talep ettikleri fiyatları da yukarı çektiklerini söylüyor. Taht oyunlarının beklenen sonucu, birileri gözden düşerken, diğerleri yükseliyor.



#İngiltere
#Kral Charles
#Dublör
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