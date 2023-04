Bir subayın vaaz notları

Yayınlanan kitabın girişinde Hayati ve Fethi Erhan’ın babalarına dair kaleme aldığı yazılar yer alıyor. Meslek itibarıyla asker olan babalarının hayat boyu askeri disipline dikkat ettiği satırlar yer alıyor. Her gün düzenli traş olan, devamlı takım elbise giyen, fötr şapka takan Abbas Hilmi Erhan umur görmüş pek çok insanda olduğu gibi günlük tutma özelliğine sahip. Hatta 1970 senesinde Hac’ca gitmiş ve orada da günlük tutmuş 230 sayfalık Osmanlıca olarak tutulan günlükler de yayınlanmayı bekliyorlar. Yayınlanan bu çalışmanın da astsubaylık görevinin büyük kısmında Bayezid’de bulunan üniversite talim taburunda bu bölgeye yakın camilerde namazını eda edip vaizlerden tuttuğu günlük notlarından oluştuğunu görüyoruz.

NEDEN VAİZLERDEN NOT ALDI

Abbas Hilmi Erhan vaizlerden notlar alma düşüncesinin nereden ortaya çıktığını şöyle anlatıyor: “Cenab-ı Hakka şükredelim ki bana İstanbul’daki Süleymaniye Camii-i Şerifi yakınında oturmayı nasip etti. Cami-i şerifin müezzinlerinin o güzel sesi ve iç açıcı seslerini işitiyordum. Camide cemaatle namaz kılmaya devam ettim. Bu arada caminin on dakika kadar uzağında bulunan Bayezid Cami-i Şerifi’ne devama başladım. Bu camide bilhassa cumartesi ve pazar günleri vaaz verilirdi. Onlara devama başladım. Vaiz efendilerinde vaazlarını dinler ve efrad-ı aileme naklederdim. Fakat tabii olarak hepsi hafızada kalmazdı. En nihayet aklıma not tutmak geldi. Defter aldım ve öylece vaazı not etmeye başladım.”