Ağa Camii kişiliğimi ilmek ilmek işledi

Cumhuriyet’in başlangıcından beri adını “İstiklal Caddesi” olarak bildiğimiz Beyoğlu’nun en meşhur caddesinin Osmanlı devrinde üç adı varmış. Ağdalı Osmanlıca konuşanlar için, “Cadde-i Kebir”, Avrupalılar için “Grande Rue de Pera” ve İstanbul yakasında oturanlar için “Doğruyol”. Bu cadde üzerinde orta büyüklükte bir bahçe içerisinde, kagir ve tek minareli bir cami vardır. Bu cami, Eylül 1947’den Ekim 1964’e kadar tam on yedi sene, “Beyoğlu’nda bir hafız” olarak burada bulunmuş, Hafız Dr. Mehmet Ali Sarı’nın önce talebe sonra hocalık yapmış olduğu Beyoğlu Ağa Camii’dir. “O zaman Beyoğlu, İstanbul değil. Herkes gelmez oraya. Kılık kıyafete dikkat edilir. En üst tabaka; Hristiyan, Rum, Ermeni, Yahudi… Konsolosluklar hep oradadır. Bizim oradaki Türkler, camilerin cemaati hizmet sınıfıdır. Kapıcı, bekçi, kavas… Onlar bizim insanlarımız Beyoğlu’nda” sözleriyle tanımlıyor cami cemaatini Sarı. Yine de devrin en güzide isimlerinin, nice hafız ve mevlithanın yolu bir şekilde Beyoğlu Ağa Camii’ne düşüyor. Burayı İstanbul’daki tahsil hayatının beşiği, şahsiyetinin şekillendiği yer olduğunu anlatan Sarı, “Ben 17 sene Ağa Camii’nde değil de vaktimi Beyazıt Camii’nin medresesinde, Fatih Camii’nin medresesinde geçirseydim bu Mehmet Ali Sarı olmazdım. Hoca olurdum belki hatta daha derin bir hoca olurdum ama şu anki ben olmazdım” diyor.

Mehmet Ali Sarı, 1933 yılında Bolu’nun Seben ilçesine bağlı Tepe köyünde dünyaya gelmiş. Annesi öksüz, babası yetim bir yuvanın ilk evladı olmuş. Doğumundan bir yıl sonra çıkan soyadı kanunu ile aileye “Sarı” soy ismi verilmiş. Çoğu ailenin bir soyadı hikâyesi olur ya, Mehmet Ali Sarı, bu soyadın ailesi için hiçbir anlama gelmediğini söylüyor. “Köyümüzün ihtiyar heyeti bizden evvelki hane fertlerine Ak, bize de Sarı soyadını münasip görmüşler. Ailemizin soyu ve fiziği ile ilgisi olmayan Sarı soyadını bazıları gibi değiştirmeye lüzum görmedik. Artısını, eksisini hesap etmeden, fazlaca bir rahatsızlık da duymadan o günün hatırası olarak sadakatle taşıdık” diyor. Köyünden, hatta köyünün bağlı olduğu ilçeden çıkan ilk hafız Mehmet Ali Sarı olmuş. Ne ailesinin ne de kendisinin teşebbüsüne kalmadan ona bu yolu açan kişi Cumhuriyet’in ilanından sonra açılan ancak muhtelif nedenlerle kapanan ilk imam hatip okulu mezunu, ilkokul hocası Mustafa Gültekin olmuş. O dönemde imam hatip okulundan mezun olanlara, “Hadi evinize gidin” demek yerine medreseye gitme ve medrese mezuniyeti sonrasında yedek subay olma gibi haklar verilmiş. Gültekin de önce yedek subay ardından ilkokul öğretmeni olmuş. “Hocam benim bir numaralı şansımdır. Köyümüzde ilkokul öğretmeni olarak çalışıyordu. Beni kendi kalbinde işaretleyen ilk o olmuş” diye anlatıyor Sarı. Hocası hem ilk okulu okutmuş ona hem de hafızlığa başlatan kişi olmuş. Önce köyün imamı ile birlikte birkaç çocuk belirlemiş, “Bunları okutalım” demişler. Hepsi belirli bir seviyeye geldikten sonra vazgeçmişler. Sarı’nın babası Mustafa Bey, köyün dışında çalışırmış. Oğlunun ezberlerini takip eden yine kendisine Kur’an-ı Kerim’i öğreten annesi Feride Hanım olmuş. Babasından müsade isteyerek, “Biz bu çocuğu okutacağız, bize müsaade et. Bu çocuğa iş tutturma” demişler. O dönemde Ankara milletvekili Emin Sazak’ın Eskişehir yakınlarındaki çiftliğinde çalışan babasının da aklında oğlunu okutmak varmış. Hatta minarelerden duyduğu ezan öyle hoşuna gidermiş ki, “Okutayım da oğlumu, hoca olsun. Minarelerden ulusun dursun” diye içinden geçirirmiş. “Bu iki arzu birleşince bana soran bile olmadı” diyor Mehmet Ali Sarı. İlkokuldan sonra iki sene içerisinde köyünde hafız olmuş. Ardından köyde öğrenecek bir şeyi kalmadığından hocası onu daha önce hiç görmediği şehire, Bolu’ya götürmüş. Böylece ilk kez annesinden, kardeşlerinden, koyun ve kuzularından ayrılmış. Bu ayrılışı, “14 yaşındaydım. Nereye gideceğimi nelerle karşılaşacağımı bilmiyordum. Bildiğim tek şey Bolu’ya okumaya gidiyordum. Bu ayrılık, hayatımın birinci dönüm noktası oldu” sözleriyle anlatıyor. Bolu’ya gittiklerinde hocası Mustafa Gültekin talebesini, meslektaşı İsmail Erçoban’ın damadı Terzi Mehmet Efendi’nin yanına yerleştirmiş. Terzi Mehmet Efendi, çarşıda terzilik yaparak geçimini sağlıyormuş. Eşi, üç oğlu ve bir kızı ile çç katlı ahşap bir evde yaşıyormuş. Evin tek kızı Şefika Asuman, genellikle öğretmen dedesi İsmail Erçoban’ın ve anneannesinin yanında kalıyormuş. Sarı bu küçük kızı ilk gördüğünde henüz 3-4 yaşlarındaymış. Bolu’da kaldığı iki sene süresince her gün Nalbantoğlu Hafız Abdullah Efendi’ye talim okumaya gidiyor, her gün bir cüz vererek hıfzını dinletiyormuş. Hıfzı kuvvetlenince Ramazan ayında öğle namazı öncesi mukabele okumaya başlamış. Sarı’ya Bolu Yıldırım Beyazıt Camii’nde çok kalabalık bir cemaat huzurunda, Bolu’nun o günkü meşhur hafızlarının katılımıyla hafızlık merasimi icra edilmiş. İki yıl sonunda aldığı eğitimi tamamlayıp yeniden köyüne dönmüş. Ta ki o annesi ile birlikte köyünde yayla yaparken Bolu’dan “Seni İstanbul’a götüreceğiz” haberi gelene kadar.