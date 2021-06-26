Hayat Kripto Para, Türkiyede İlk Kez TRTde Mercek Altına Alınıyor
AKTÜEL

Kripto Para, Türkiye’de İlk Kez     TRT’de Mercek Altına Alınıyor

TRT Haber, Kripto Para teknolojisini mercek altına alıyor. Kapsamı ve anlattıkları ile Türkiye’de bir ilk olan “Dijital Gizem: Kripto Para” belgeseli, 27 Haziran Pazar günü saat 21.00’de TRT Haber ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Haber Merkezi Diğer
Kripto Para, Türkiye’de İlk Kez TRT’de Mercek Altına Alınıyor
Dijital Gizem

Kimine göre çağın teknolojisi, kimine göre yüzyılın aldatmacası: Kripto para. TRT Haber, kripto para hakkında bilinmeyenleri hem uzmanlarına hem de mağdurlarına sordu. Ortaya her yönüyle düşünülmesi gereken bir tablo çıktı.

“Dijital Gizem: Kripto Para” belgeseli 2009’da manifesto niteliğinde bir metinle ortaya çıkan Bitcoin’in 15 yılda geldiği noktayı inceliyor. Bir kumar aracı mı, yoksa uzun vadede dünyaca kabul görecek bir yatırım aracı mı? Kripto para güvenli bir yatırım aracına dönüşebilir mi? Bitcoin’le ilgili merak edilen her şey TRT Haber’in hazırladığı belgeselde ekranlara gelecek.

TRT Haber’in yapımını gerçekleştirdiği ve çekimleri 45 gün süren belgeselde 15 kişilik bir ekip görev aldı. Koordinatörlüğünü Kemal Soğukdere’nin yaptığı belgeselin senaryosunu Ahmet Bağçeci yazdı. Yönetmenliğini Mustafa Yıldırım’ın yaptığı belgeselde, Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Ferman, FED Eski analisti Erkin Şahinöz, Tarihçi-Yazar Dursun Ali Yaz, Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş gibi alanında uzman isimlerin yanı sıra kripto para mağdurları ve yatırımcıları ile röportajlar gerçekleştirildi.

“Dijital Gizem: Kripto Para” belgeseli 27 Haziran Pazar günü saat 21.00’de TRT Haber’de.

Abone Ol Google News
Sahte indirim uyarısı

Sahte indirim uyarısı

​Bayram öncesi fırsatçılar harekete geçti.
Diplomalı arıcı

Diplomalı arıcı

​Devlet desteğiyle kendi işini kurdu.
İHA muhabirini darp eden İYİ Partili Lütfü Türkkanın korumalarından pes dedirten ifadeler: Üç maymunu oynadılar

'Selam' <br>gençlerle buluştu

'Selam'
gençlerle buluştu

​Albayrak Grubu hat sergisi TÜGVA'da.

​Almanlara yönelik Türkiye anketinde sevindiren sonuç

Onu bile çaldılar

Onu bile çaldılar

​Hırsızlar siteyi soyup soğana çevirdi.

​Her ihtiyaçlarını Edirne'den karşılıyorlar
Nişantaşı'nda<br>Lüks<br>Sağlıkla Buluşuyor

Nişantaşı'nda
Lüks
Sağlıkla Buluşuyor

​Lüksün de tanımı artık değişti.

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı
Üç kilometre koştu

Üç kilometre koştu

Sınav başlamadan kimliğini kardeşine yetiştirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.