|
Hayat

Kuduzun Türkiye'deki beş yıllık bilançosu

Başıboş sokak köpeklerinin ısırması sonucu ortaya çıkan ve ölümle sonuçlanabilen kuduz hastalığının, Türkiye'deki 5 yıllık bilançosu ortaya çıktı.

14:42 - 11/06/2024 Salı
Güncelleme: 14:42 - 11/06/2024 Salı
Diğer
Arşiv
Arşiv
Başıboş sokak köpeği
, dünya başta olmak üzere Türkiye'nin de kronik bir sorunu haline geldi.

Sokakları işgal eden başıboş sokak köpekleri yüzünden canından olan binlerce vatandaş oldu.


Başıboş köpeklerinden sokakları temizlemek üzere harekete geçilirken, herkesin dikkatini çekecek bir harita gündeme geldi.



Kuduz vakaları artmaya başladı


Sokakları mesken tutan köpeklerin saldırılarında binlerce yaralanmalı vaka da gerçekleşti.


Köpek saldırılarının yanında toplum sağlığını riske atan kuduz vakaları da dikkat çekiyor.


Son 5 yılın bilançosu


Türkiye'de son 5 yılda ortaya çıkan tablo, konunun ciddiyetini gözler önüne seriyor. 2019'da 59 ilde 494 kuduz vakası görülürken 2020'de 52 ilde 267 vaka pozitif olarak raporlandı. 2021'de 28 ilde 153, 2022'de 41 ilde 277, geçen yıl 35 ilde 282 vaka rapor edildi. Bu yıl yaklaşık 5 aylık dönemde 21 ilde 50 vakaya rastlandı.




#Sokak köpekleri
#kuduz
#Türkiye
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Zilhicce ayına özel namaz var mı?