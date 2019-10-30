Külliye’de Fetihten Kurtuluşa sergisi

Sergide İstanbul’un fethiyle başlayıp Cumhuriyet’in ilanıyla sonuçlanan geniş bir dönemi anlatan askeri ve etnografik eserler yer alıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kabul töreninin gerçekleşeceği Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen, Hisart Müzesi sahibi Nejat Çuhadaroğlu küratörlüğündeki 150 parça eserden oluşan sergi, kabul törenine gelen misafirlerin beğenisine sunulacak. Mustafa Kemal Atatürk’e ait orijinal mareşal üniformasının da bulunduğu sergide, Osmanlı döneminde kullanılan silah ve kılıçlar ile Kurtuluş Savaşı’nda Mehmetçiğin giydiği askeri üniformalar ile silahları yer alıyor.

Kanuni'ye ait eserler bulunuyor

Sergide ayrıca Dört Halife döneminden kalma kılıç, Kanuni Sultan Süleyman’a ait pala ile zümrüt ve yakutlarla süslü yatağan kılıç ile padişahlara ait silah, kılıç ve yatağanlar bulunuyor. Osmanlı hanedan kolyesi, madalyalar ve nişanların yer aldığı salonda küratör Çuhadaroğlu’nun “diaroma” çalışmaları da sergileniyor.