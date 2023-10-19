Kültür etkinlikleri ertelendi

Beyoğlu Belediyesi tarafından Beyoğlu Artizan Sanat’ta gerçekleştirilmesi planlanan İstanbul Sokak Fotoğrafçılığı Festivali 2023 Sergisi açılışı, Eyüpsultan Belediyesi’nce düzenlenen “Bilenlere Bilenlere Selam Olsun” sergisinin Galeri Eyüpsultan’daki açılışı ertelenenler arasında. Göktürk Gençlik ve Kültür Sanat Merkezinde 21 Ekim’de yapılması planlanan “Anadolu’nun Renkleri Konser-Gösteri” etkinliği de iptal edildi. Üsküdar Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “3 Alp” konserinin ertelendiği belirtildi. Cumartesi günü başlayan 2. Esenyurt Kardeş Kültürler Festivali kapsamında düzenlenecek konserler de “Filistin’den gelen acı haberler” nedeniyle ertelendi.