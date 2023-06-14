Kültür-sanat yazın da mümkün

Yaz iyiden iyiye kendini belli ederken, kültür sanat sezonunda da son oyunlar oynanmaya, son sergiler yapılmaya başladı. Eylül ayına kadar önümüzdeki sezona hazırlanacak ve tatil yapacak olan sanatkârlar, işlerini de yazlık beldelere taşıyor. İstanbul ve Ankara’da faaliyet gösteren birçok önemli galeri şimdiden Bodrum’da sergilerine başladı. Büyük şehirlerde yoğunlaşan konserler ise yazın yapılan neredeyse tek etkinlik. Kültür sanat camiasının sezonluk göçünü, yazın diğer şehirlerde yapılabilecek etkinlikleri

Bekir Cantemir, Lütfi Şen ve İsmail Erdoğan’a sorduk.

KAMU DOMİNE ETMELİ

Lütfi Şen: “Sanat galerilerinin, hem İstanbul’da hem de Bodrum’da harika şeyler yapacak güçleri yok. Bir yeri tercih etmek zorundalar. Elbette tatil beldelerine kültür sanat gitsin. Çünkü Bodrum’da bir şey yaptığınız zaman dünyaya seslenebiliyorsunuz. Büyük şehirlerdeki etkinliklerin mayıstan ekime kadar tatilde kalması ise kabul edilebilir bir şey değil. İnsanların kültürel etkinliklere vakit ayırma fırsatları varken bunu değerlendiremiyoruz. Yazın yapılan sanat ve kültür etkinliklerini kamunun domine etmesi lazım. Kısmen yapılıyor ama güçlenmesi lazım. Bunlar gözetilerek yazları özellikle kamusal etkinlikler çoğaltılabilir.”

ETKİNLİKLER YAZA UYARLANMALI

İsmail Erdoğan: “Yıllardır neden yaz geldiği zaman bütün kültür sanat faaliyetleri İstanbul’da duruyor diye sorarım. Çünkü İstanbul’da yazını geçiren, yaşayan milyonlarca insan var. Özellikle belediyelerin yazı konserlerle geçirmelerini kültürü bir yaşam biçimi olarak yerleştirme bağlamında sorunlu buluyorum. Mekanlar açık alanlara taşınıp, iklim şartlarına göre yeniden organize edilebilir, söyleşiler açık bir alanda güneşin düştüğü bir vakitte yapılabilir. Ama yok edilmesi ortadan kaldırılması kesinlikle doğru bir tavır değil.”

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