Kültür savaşının tayfası

Yediden yetmişe herkesin sevdiği, İSF Studios yapımı Rafadan Tayfa yeni filmi Hayrimatör ile 29 Aralık’ta vizyona girecek. 2014 yılında TRT Çocuk’ta yayın hayatına başlayan çizgi film, müzikleri, karakterleri ve müzikalleriyle 20’ye yakın ülkede kendine arkadaş buldu. Serinin son filmi olacak yapımı heyecanlı bekleyiş sürerken, yönetmeni ve yapımcısı İsmail Fidan, hem ülkemizde animasyonun geldiği noktayı hem de açacakları yeni akademiyi anlattı. Dünyada en çok izlenen yapımların animasyonlar olduğuna vurgulayan Fidan, ülkemizde de yerli yapım animasyonların tercih edildiğini aktardı.





DİJİTAL SANAT AKADEMİSİ GELİYOR

Türkiye’de çizgi film sektörü hızla ilerliyor, fakat dünyaya göre hâlâ emekleme aşamasında. Oysa animasyon tüm sektörlerin buluşma noktası. Animasyon sektörünün kendini anlatmakta geç kaldığına dikkat çeken Fidan, “Biz de savunma sanayii gibi, dünyadaki kültür savaşları içerisinde mücadele ediyoruz” dedi. Fidan, TRT Çocuk’un yayın hayatına başlamasıyla ülkemizde animasyon stüdyolarının arttığını belirterek şunları ekledi: “Stüdyo sayımız, filmlerimiz ve başarıları artıyor. Ülkemiz, teknik ve sanatsal anlamda uluslararası birçok şirketle yarışacak düzeyde. Biraz bütçemiz, biraz da nitelikli iş gücümüz eksik. Önümüzdeki aylarda İSF Stüdyo çatısı altında bir dijital sanat akademisi kuracağız. Bütçeyi ve nitelikli iş gücünü sağladığımızda hem hızlı hem de kaliteli işler yapıp dünyayla yarışır hale geleceğiz.”





AKADEMİ ÖĞRENCİLERİNİ ARIYOR

Pandemiyle birlikte nitelikli iş gücünün oyun stüdyolarına yöneldiğine değinen Fidan, akademinin bu alandaki önemini şu sözlerle özetledi: “Üniversitelerimizin animasyon bölümleri eğitim verecek akademisyen bulamadıkları için eğitim hayatına başlayamıyor. Yeni mezunlar, sıfırdan eğitim almak zorunda kalıyor. Akademi sektör için nitelikli sanatçılar yetiştirip, ülkemizde nitelikli projeler üretip, bu projeleri yurt dışına ihraç edecek. Önceliğimiz, animasyon, modelleme ve render eğitimleri olacak. Projenin ilk adımını geçtiğimiz hafta attık. Denetimlerimiz yapıldı, akademisyenlerin, animasyon yapımcılarının ve ilgili kurumların temsilcilerinden oluşan danışma kurulumuzun toplanması ile müfredatlarımız tamamlanmış olacak. Yakında öğrenci alımı çağrısına çıkacağız. Bir yıl sonra, sektörde yüzlerce üniversite varmış gibi katkı sağlayan bir yapı oluşacak.”





Tayfanın dev macerası geliyor

Rafadan Tayfa’nın her yeni projesinde büyük sorumlulukla yola çıktıklarını söyleyen İsmail Fidan, üç farklı kuşak tarafından izlenme başarısının sırrını ‘samimiyet’ olarak açıkladı. Fidan, somut olmayan kültürel miras alanındaki çalışmalardan değerler eğitimine kadar geniş bir yelpazesi olan çizgi filmi, “Rafadan Tayfa’nın hikayesi arkadaşlarımızın hikayesi. Karakterlerimiz yaşayan karakterler. hikayelerimiz yaşanmış hikayeler. Arkadaşlarımız kendisini bir karakterle özdeşleştiriyor, onun gibi yaşamaya başlıyor” sözleriyle aktardı.

Rafadan Tayfa Göbeklitepe’nin 3,5 milyon gişeye ulaştığını hatırlatan yönetmen, animasyon kategorisinde tüm zamanların en çok izlenen yerli ve yabancı filmi olduğunu vurgulayarak yeni filmiyle ilgili şu ipuçlarını verdi: “Hayrimatör için Rafadan Tayfa’nın en ‘dev’ macerası diyoruz. Hayri’nin yüzyılın icadı olarak adlandırdığı dev robotu Hayrimatör ile yaşadığı heyecan ve macera bekliyor arkadaşlarımızı.”



