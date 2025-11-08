Yeni Şafak
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Restore edilen Selanik Atatürk evi yeniden ziyarete açılacak

Seda Ekinci
12:278/11/2025, Cumartesi
G: 8/11/2025, Cumartesi
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Selanik Atatürk Evi’nin yeniden ziyarete açılacağını bildirdi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, icra edilen detaylı restorasyon çalışmalarının ardından Selanik Atatürk Evi’nin yeniden ziyarete açılacağını bildirdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Selanik Atatürk Evi’nin restorasyon sürecinin ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy,
"Ata’mızın vefatının 87’nci yıl dönümünde onun kıymetli mirasına sahip çıkan çok anlamlı bir açılışı gerçekleştirmeye hazırlanıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün doğduğu ve Türk-Yunan dostluğunun simgesi olan Selanik Atatürk Evi’nin kapılarını, kapsamlı bir restorasyon sürecinin ardından yeniden açıyoruz. Tika Türkiye iş birliğinde yürütülen proje ile 315 metrekarelik üç katlı yapıyı 1953’teki özgün haline kavuşturduk. 1.000’in üzerinde eseri, belgeyi ve kitabı titizlikle yenileyerek yeniden Selanik’e taşıdık. Ali Rıza Efendi’nin diktiği nar ağacının gölgesinde hem tarihimize hem de ortak kültürel mirasımıza ışık tutacak bu ev, artık sadece bir müze değil, milletimizin hafızasını yaşatan bir kültürel diplomasi merkezi olacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hatırasına duyduğumuz derin saygıyla yarın bu anlamlı açılışı gerçekleştirerek bir Türk Evi konsepti sunacak olan bu mirası yeniden ziyaretçileriyle buluşturacağız"
ifadelerine yer verdi.



#Mehmet Nuri Ersoy
#Selanik Atatürk Evi
#Kültür ve Turizm Bakanı
