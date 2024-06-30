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Kültür Yolu Van'a uzandı

Van Kültür Yolu Festivali başladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konser, sergi, gösterim, söyleşi ve gastronomi etkinlikleriyle dolu geçecek 9 günlük bir festival olacağını söyledi.

04:00 - 30/06/2024 Pazar
Güncelleme: 00:19 - 30/06/2024 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Van Müzesi'nde Van Kültür Yolu Festivali'nin açılışını yaptı. Konserlerle, sergilerle, temsil ve gösterimlerle, söyleşiler, atölyeler ve gastronomi etkinlikleriyle dolu dolu geçecek 9 günlük bir festival programının hazırlandığını anlatan Ersoy, şöyle devam etti:

FESTİVAL 9 GÜN SÜRECEK

"Müziğin her rengini, sahne sanatlarının bütün zenginliğini Vanlılarla buluşturacağız. Ana sahnemizi Atatürk Kültür Parkı'nda kurduk. Oğuzhan Koç, Alişan, Mert Demir, Berdan Mardini, Fatma Turgut, Merve Özbey, Bengü, Cem Adrian ve Ferhat Göçer konserleri burada gerçekleştirilecek. Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi sanatçılarımız ve ayrıca Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüze bağlı koro ve topluluklarımız da farklı festival mekanlarımızda temsil ve konserler gerçekleştirecek. Yine belirlediğimiz festival mekanları ile Van'ı adeta bir sanat galerisine dönüştüreceğiz. Resim ve fotoğraftan hat sanatına, tarihi kıyafetlerden heykel ve dijital yerleştirmelere kadar çok zengin eser ve sanat uygulamalarının yer aldığı sergilerimiz sanatseverleri ağırlayacak."

11 LEZZET DURAĞI

Ersoy, ayrıca Van'da 11 noktayı 'Festival Lezzet Durağı' olarak belirlediklerini söyledi. Ersoy, Van Müzesi'nde açılan sergileri gezdi, düzenlenen etkinlikleri izledi.


Kültür Yolu Festivali’nin Trabzon Durağında Besmele-i Şerif Temalı Hat Eserleri Sergisi Açıldı

Albayrak Grubu’nun 10 yıldır bir gelenek hâlinde sürdürdüğü Hat Eserleri Sergisi, Kültür Yolu Festivali’ne misafir oldu. Grup bu yıl, Türkiye’deki katılım bankacılığı sektöründe önemli bir oyuncu konumunda olan Ziraat Katılım Bankası’nın sponsoru olduğu “Besmele-i Şerif” temasında hazırlanan geleneksel hat sergisini, Kültür Yolu Festivali’nin Trabzon durağında sanatseverlerle buluşturdu. Besmele-i Şerif Hat Eserleri Sergisi, geçtiğimiz haftalarda Festival’in Şanlıurfa ve Samsun durağına misafir olmuştu. 22 Haziran tarihinde açılışı yapılan sergi 10 Temmuz’a kadar Trabzon Güzel Sanatlar Galerisi’nde sanatseverleri ağırlayacak.


#Kültür Yolu Festivali
#Van
#Aktüel
34 dakika önce
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