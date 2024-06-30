Kültür Yolu Van'a uzandı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Van Müzesi'nde Van Kültür Yolu Festivali'nin açılışını yaptı. Konserlerle, sergilerle, temsil ve gösterimlerle, söyleşiler, atölyeler ve gastronomi etkinlikleriyle dolu dolu geçecek 9 günlük bir festival programının hazırlandığını anlatan Ersoy, şöyle devam etti:

"Müziğin her rengini, sahne sanatlarının bütün zenginliğini Vanlılarla buluşturacağız. Ana sahnemizi Atatürk Kültür Parkı'nda kurduk. Oğuzhan Koç, Alişan, Mert Demir, Berdan Mardini, Fatma Turgut, Merve Özbey, Bengü, Cem Adrian ve Ferhat Göçer konserleri burada gerçekleştirilecek. Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi sanatçılarımız ve ayrıca Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüze bağlı koro ve topluluklarımız da farklı festival mekanlarımızda temsil ve konserler gerçekleştirecek. Yine belirlediğimiz festival mekanları ile Van'ı adeta bir sanat galerisine dönüştüreceğiz. Resim ve fotoğraftan hat sanatına, tarihi kıyafetlerden heykel ve dijital yerleştirmelere kadar çok zengin eser ve sanat uygulamalarının yer aldığı sergilerimiz sanatseverleri ağırlayacak."