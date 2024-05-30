Kültürleri birleştiren festival

Bu sene 6’ncısı düzenlenen ve birbirinden renkli etkinlikler ve çekişmeli mücadelelere sahne olacak Etnospor Kültür Festivali’ne geri sayım başladı. Geleneksel kültürü sporla buluşturan festival bu yıl 6-9 Haziran’da Atatürk Havalimanı’nda yapılacak. 5 kıta, 21 ülke ve 30 üye federasyonun katılacağı festivalde, farklı ülkelerin geleneksel sporları, geleneksel sanatlar, evrensel tatlar ve birbirinden güzel çocuk oyunları da yer alacak. Festival öncesi Atatürk Havalimanı’ndaki basın toplantısında konuşan Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, “Her yıl 1 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlayan festival, misafirlerini unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sporlar ve kültürlerden izler taşıyan keyif dolu bir yolculuğa çıkarıyor. Farklı ülkeleri temsil eden yüzlerce sporcunun katıldığı festivalde farklı ülkelerin geleneksel sporları, geleneksel sanatları, evrensel tatları ve birbirinden güzel çocuk oyunları icra ediliyor” dedi.

Festivalin en güzel tarafının çocuklar olduğunu dile getiren Erdoğan, "Biz bu festivale 'Oynamak her çocuğun hakkıdır' hassasiyetiyle yaklaşıyoruz. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'den Refah'a yapmış olduğu çocuk katliamları asla kabul edilemez. İsrail yüz binlerce masumun canını hiçe sayarak her türlü kuralı ve en önemlisi bütün insanlığı hiçe saymıştır. Biz çocukların güldüğü, doyasıya oyunlar oynadığı bir dünyayı savunmaya devam edeceğiz. Festivalimiz, çocukların güldüğü, oyunlar oynadığı bir festival olacak" diye konuştu.