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Hayat Kuran sevgisi engel tanımadı
AKTÜEL

Kur’an sevgisi engel tanımadı

Diyanet, 2013 yılından bu yana 14 bini aşkın engelli vatandaşa Kur’an-ı Kerim eğitimi verdi. Rehber öğretmenler, Braille Alfabesi’yle 2 bin, işaret diliyle 4 bini aşkın kişiyi Kur’an ile buluşturdu.

Yasemin Asan Yeni Şafak
14 bini aşkın engelli vatandaş Kur’an-ı Kerim eğitimi aldı.
14 bini aşkın engelli vatandaş Kur’an-ı Kerim eğitimi aldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2013 yılından itibaren verdiği eğitimlerle 14 bin 248 engelli vatandaşı Kur’an-ı Kerim ile buluşturdu.

Türkiye genelinde bedensel, görme, zihinsel ve işitme engellilerin ibadet ihtiyacına cevap vermek ve dini hayatlarına ışık tutmak için Kur’an kursları kapsamında her ilde görme, işitme ve ortopedik engelli bireylere yönelik bir sınıf bulunuyor.

En az üç öğrenci olması alt sınırıyla sınıf açılabiliyor. Ayrıca her ilde hizmet içi eğitimlerde eğitilen ve görme engelliler için “Braille Alfabesi”, işitme engelliler için de “İşaret Dili Öğretici ve Tercüman Eğitimi” sertifikalarına sahip uzmanlar yer alıyor.

BRAİLLE ALFABESİ İLE BİNLERCE KUR’AN BASILDI

Dini Yayınlar tarafından görme engelli bireyler için Braille Alfabesi ile bin 15’in üzerinde Kur’an-ı Kerim basıldı. 2013 yılından itibaren bin 944 görme engelli birey, Braille Alfabesi ile Kur’an eğitimi aldı.

6 bin 854 bedensel engelli ve bin 629 zihinsel engelli öğrenci ise engelli olmayan öğrenciler ile aynı sınıfta Kur’an eğitimi aldı.

  • Ortak bir din dili oluşturmak amacıyla 800 kavram içeren “Türk İşaret Dili Dini Kavramlar Sözlüğü”nün 2013’te hazırlanmasıyla işitme engellilerine yönelik çalışmalar da başlatıldı. Bu kapsamda 4 bin 200 işitme engelliye işaret dili ile Kur’an-ı Kerim ve dini bilgiler eğitimi verildi.

UMRE ORGANİZASYONU DÜZENLENİYOR

Camilerin engellilere uygun hale getirilmesini sağlayan Diyanet bütün bunlarla beraber hutbelerin işaret diline çevrilmesi, evde manevi destek verilmesi, özel program ve geziler, haftalık sohbet programları, özel umre organizasyon ve yarışmaları gibi çeşitli faaliyetlerde bulunuyor.

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