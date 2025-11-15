Kur’an’ın satır aralarını okuma kılavuzu

HİLAL ARSLAN





Günümüzde sıklıkla tekrarlanan kavramlardan biri ‘din yorgunluğu’. Sebebi ise çoğunlukla İslâm’ı doğru anlama ve yaşama pratiklerimizdeki eksiklikler. Herkes dinin hükümlerini ‘bence’ parantezine alarak yorumluyor, daha da kötüsü başkalarına dayatıyor.

Temel kaynaklarımız olan Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamber’in hayatına dönüp bakmamız gerektiğinde de yine aynı açmazla karşılaşıyoruz. Özellikle Kur’an-ı Kerim’i okuma, anlama ve anlamlandırma konusunda problemler yaşıyoruz.

Bu problemlerin çözümüne uzun yıllardır kafa yoran Fatma Serap Karamollaoğlu, Kur’ân Seferberliği projesiyle bu konuda yol almak isteyenlere eğitimler veriyor. Timaş Yayınları’ndan okura ulaşan “Kur’ân’ın Satır Araları Fatiha ve Bakara Sûreleri” adlı kitap ile Kur’an-ı anlayarak okuma konusunda bir rehber sunan Fatma Serap Karamollaoğlu, bu kitabın Kur’an’la geçirilen 30 yıllık bir çalışmanın meyvesi olduğunu söylüyor. Kur’an merkezli Arapça öğretim metoduyla tanınan Karamollaoğlu, anlamaya, hissetmeye ve yaşantıya dayalı bir Kur’an yaklaşımını benimsiyor.





MEAL ASLINA NE KADAR YANSITIR

Genç yaşlardan itibaren İslami ilimlere yönelen Karamollaoğlu, özellikle Kur’an, Arapça ve belâgat alanlarında derinlemesine çalışmalar yapmış. 1995 yılında Hasan Salih Hoca’dan Arapça dersleri, Hüseyin Kutlu Hoca’dan sülüs ve nesih yazı türlerinde hat icazeti alan Karamollaoğlu belâgat ve tefsir alanında da medrese icazetine sahip.

Arapça öğretimi ve Kur’an ilimleri üzerine yıllardır dersler veren Karamollaoğlu, bu alandaki eksikliği görerek ders materyallerini de kendisi hazırladı, çok sayıda hoca yetiştirdi ve birçok İslam âliminin eserini Türkçe’ye kazandırdı.

Bu kitabı yazma nedenini ve meal okumalarında neden sorunlar yaşadığımızı “Müslüman olarak hepimizin Kur’ân’la şöyle ya da böyle bir ilişkimiz vardır. Dolayısıyla bazen güncel tartışma konuları, bazen aklımıza gelen bir düşünce, bazen de duygusal durumumuza göre “Kur’ân bize ne diyor?” dediğimiz olur ve bir Kur’ân mealine bakarız. Bazen okuduğumuzu beğenir, bazen de pek beğenmeyiz. Sanırız ki bu sözler Kur’ân’da Allah Teâlâ’nın bize söylediğinin aynısıdır. Dolayısıyla beklediğimizi bulamadığımızı itiraf etmekte zorlanırız.”

cümleleriyle açıklıyor Karamollaoğlu. Ve devam ediyor: “Bir meal veya tercüme aslının ne kadarını yansıtabilir?” diyor ve soruları çoğaltıyor: “Hele ki bu meal edebî bir şahesere ait ise... Ya da Allah Teâlâ gibi ontolojik olarak tamamen farklı bir düzeyden geliyorsa... İnsanlara verilen son mesaj ise... Kıyamete kadar geçecek zaman boyunca insanların görmedikleri Peygamber Efendimiz’e inanmaları için verilmiş bir mucize ise... Bu mesaj Efendimiz’e sözlü olarak verilmiş, o da bunu sözlü olarak iletirken titizlikle yazıya geçirmiş ise... Ve bu mesaj birçok kere benzerinin getirilmesi için bütün insanlığa meydan okumuş ise…”





MEALLERİ DOĞRU KULLANMA KLAVUZU

Karamollaoğlu’na göre herhangi bir tercüme Kur’ân’ın kendisi değil; mütercimin Kur’ân’dan anladığıdır. Hatta anladığından anlatabildiği kadarıdır. Bizler de hepimiz ondan farklı farklı manalar anlayabiliriz. “Bu gerçeği ve Türkçe’de yüzlerce Kur’ân Meali olduğunu göz önünde bulundurarak hem öğrencilerimizi hem de Kur’ân’ı anlamak isteyen halkımızı meal okuma konusunda bilgilendirmek istedik. Amacımız, meallerden en güzel şekilde faydalanmayı sağlamak, Kur’ân’ı anlamaya merak uyandırmak ve onu sevdirmektir.” diyen Karamollaoğlu,

“Bu kitap bir meal değildir. Tefsir hiç değildir. Meal okurken Türkçe’de tam olarak ifade edilmemiş veya edilememiş bazı noktalara dikkat çeker. Meallerin Kur’ân’ın Arapça’daki asıl manasını ifade etmede yetersiz olabileceğine işaret eder. Doğru anlamak isteyenlerin mutlaka tefsirlerden faydalanması gerektiğini hatırlatır. İpuçları verir. Ayetlerle alakalı her yerde kolay kolay bulunmayan bazı bilgiler içerir. Meallerde anlatılmayan ancak doğru anlamak için bilinmesi gereken noktalardan bahseder.” hatırlatmasında da bulunuyor.

Kur’ân’ın Satır Araları adlı bu özel çalışmada sadece Fatiha ve Bakara Sûresi’ndeki ayetler hakkında meal okurken hatırlanması gereken notlar yer alıyor.

“Kur’an’ı anlayarak okumanın son derece önemli olduğunun altını çizen Karamollaoğlu, “Anlamadan okuduğumuz Kur’ân’ın bizi etkilemeyeceğini, yanlışlarımızı düzeltmeyeceğini, hayatımızı onun istediği gibi yaşayamayacağımızı biliyoruz. Kur’ân’ı anlayarak okumak; Rabbimizin bizimle konuştuğunu hissedebilmek, O’nu gerçekten tanımak ve sevmek için tek yoldur.” diyor.





KUR’AN’IN MANASINA NEDEN ODAKLANIYORUZ

Kur’an-ı okumak, ezberlemek ve anlamak arasındaki farkı görebildiğimizde Kur’an’ın hayatımıza sirayet etmesi, bizi dönüştürmesi mümkün olacak. Karamollaoğlu tam da bu yüzden Kur’an’ın manasına daha çok önem verilmesi gerektiğine işaret ediyor:

“Sadece Türkiye’de değil, dünyanın birçok yerinde Kur’ân’ı ezberleyen insanlar vardır; fakat çoğu anlamadan okur. Oysa ezberlemek çok daha büyük bir amaca hizmet edecek bir basamaktır. Fakat genel olarak sadece okumaya önem verilmekte, manaya pek odaklanılmamaktadır. Bu çok üzücüdür. Türkçemizde Arapça’dan geçmiş kelimelerin çokluğu sebebiyle Kur’ân’ı anlayarak okumak aslında çok zor değildir. Ancak bu konu gündeme gelmemektedir. Başka dilleri öğrenmek için bütün gücümüzü seferber ederken Rabbimizin kelamını ihmal etmek gerçekten acıdır.”