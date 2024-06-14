Kurban etini tüketmek için acele etmeyin! Uzman isim uyardı: En az bir hafta beklemeli

Kurban Bayramı geldi çattı. Özellikle bayram gezmelerinde normalin üzerinde et tüketimi yapılıyor ve tatlı tüketimiyle daha fazla enerji alınıyor. Beslenme alışkanlıklarında yaşanan bu değişiklikler doğal olarak vücutta da etkisini gösteriyor. Biruni Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Çelik, bayramda et tüketimiyle ilgili tavsiyelerde bulunarak beslenme şeklinde uygulanması gerekenleri anlattı.

"Aldığınız enerjiyi egzersizle harcayın"

Bayram sofralarında etin yanı sıra tatlı tüketimiyle ciddi enerji alındığını hatırlatan Çelik, “Bu kadar sıcak havada eti çok tükettiğimiz takdirde ve yanına da ikramların şerbetli tatlı olması nedeniyle normalden çok daha fazla enerji alırız. Hava bu kadar sıcakken o enerjiyi harcamak gün içinde mümkün olmayabilir. Bu nedenle aldığımız her fazla kalori yağ olarak depolanır. Sadece yağ olarak depolanmakla da kalmaz, tükettiğimiz şeyin et olmasından kaynaklı olarak ileri yaştakilerde, özellikle erkeklerde vücuttaki kolesterol seviyesi, yağ seviyesi yükselir. Bu kadar şekerli gıda ve et tükettikten sonra hareket etmeyi başarabilirsek, işin içerisine egzersizi dahil etmeyi başarırsak bu bizim için dezavantaja dönüşmez” diyerek mutlaka hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Fatma Çelik

"Etin yanında bolca meyve sebze tüketin"

Ete eşlikçi olarak meyve sebze, yoğurt, tahıl ve kuru baklagillerin tüketilmesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Çelik, bayramda uygulanması gereken beslenme şeklini şöyle anlattı:

“Etle birlikte meyve ve sebze tüketimini de artırmayı sağlayıp, ayran, yoğurt gibi süt ürünleri de tüketmeliyiz. Et tükettik, su, meyve sebze, süt, yoğurt tükettik. Yanında bir parça tahıl grubundan ya da kuru baklagiller grubundan bir şeyler yediğimizde çok daha iyi olur. Bayramda ete eşlikçi olarak sebzeyi meyve ve tam tahıllar sürekli, bir gün kuru baklagiller, bir gün kuruyemişler, mutlaka her gün yoğurt ve gün boyunca serin su mutlaka tüketilmeli.”

"Bu kişiler aşırı et tüketiminden kaçınmalı"

Aşırı et tüketiminden uzak durması gereken kişileri belirten Çelik, “Özellikle kronik hastalıkları olanlar, diyabet, kalp damar hastalığı, beyin ve sinir damarlarında problemi olanlar, böbrek ve karaciğer hastaları çok fazla et tüketmemesi gereken gruplar. Böbrek ve karaciğer yetmezliği hastalarının da et tüketmelerini istemiyoruz. Gut hastalığı yaşayanlar da ciddi anlamda dikkat etmeli. Bu insanların et tüketirken miktar konusunda mutlaka diyetisyenlerinin verdikleri talimatlara uymaları lazım” ifadelerini kullandı.

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