Kuş türleri azalıyor

BirdLife International tarafından dört yılda bir yayımlanan Dünyanın Kuşlarının Durumu raporu, tarımın yaygınlaşması ve yoğunlaşmasının türlerin yüzde 73'ü üzerinde baskı oluşturduğunu gösteriyor. Ormancılık, istilacı türler, doğal kaynakların sömürülmesi ve iklim bozulması diğer ana tehditler olarak öne çıkıyor.

Dünya genelinde kuş türlerinin yüzde 49'unun azalmakta, sekizde birinin ise yok olma tehdidi altında olduğunun altını çizen rapor, son 500 yıldan bu yana en az 187 türün neslinin tükendiği şüphelenildiğini belirtti. Bunların çoğu adalarda yaşayan endemik türler olduğu bilinse de artık günümüzde tropik bölgelerde bazı kuş türlerinin soyu tükeniyor.

"GELECEĞİMİZİ TEHDİT EDİYORUZ"

1970'den bu yana, Kuzey Amerika'da 2,9 milyar kuş, (toplamın yüzde 29'u) yok edildi. Tablo, dünyanın diğer bölgelerinde de aynı derecede iç karartıcı. 1980'den beri Avrupa'da 600 milyon kuş (toplamın yüzde 19'u) yok oldu. Avustralya'da da deniz kuşu türlerinin yüzde 43'ü 2000 ile 2016 yılları arasında azaldı. BirdLife International'ın baş bilimcisi Dr. Stuart Butchart, düşüşlerin durdurulması gerektiği konusunda uyarılarda bulunurken, "Hayatın dokusunu çözmeye devam edersek, kendi geleceğimizi tehdit etmeye devam edeceğiz” ifadesini kullandı.