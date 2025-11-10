Yeni Şafak
Kütahya'da korkunç olay: Yeni doğan bebeği poşet içinde apartman boşluğuna attılar

08:1810/11/2025, Pazartesi
AA
Kütahya'da bir apartmanın havalandırma boşluğuna atılan yeni doğan bebek hastaneye kaldırıldı.
Kütahya'da bir apartmanın havalandırma boşluğuna atılan yeni doğan bebek, hastanede tedavi altına alındı.

İstiklal Mahallesi Kelebek Sokak'taki bir apartmanın havalandırma boşluğundan bebek sesi geldiği ihbarı üzerine harekete geçildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.


Ekipler, apartmanın havalandırma boşluğunda poşetin içinde bir bebek olduğunu belirledi.


İtfaiye ekiplerince havalandırma boşluğundan çıkarılan ve yaşadığı belirlenen erkek bebek, ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.


Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan bebeğin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İki kadın gözaltında alındı

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, bebeğin annesinin apartmanın birinci katında ikamet eden E.Y. (20) ve babasının ise M.G. (22) olduğu tespit edildi.


Anne E.Y. ve baba M.G. ile aynı dairede ikamet eden 2 kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı.


Hamile olduğunu ailesinden gizleyen E.Y'nin, bebeği dün sabah saatlerinde banyoda doğurmasının ardından naylon torbaya ve poşete koyarak apartmanın havalandırma boşluğuna attığı öğrenildi.

