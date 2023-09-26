Kütüphaneli terapi

Çocukların, kütüphane ve kitapla bağını kuvvetlendirmek için düzenlenen “Okuma Kültüründe Sürdürülebilir İlerleme İçin Türkiye’deki Çocuk Kütüphanelerinde Vizyoner Dönüşüm” projesi tamamlandı. İlki 2022 yılında düzenlenen eğitim projesinin üçüncüsü, geçtiğimiz gün sona erdi. Bir yıldır süren proje meyvelerini vermeye başladı. Katılımcılar, şubat ayında meydana gelen depremde, gezici kütüphanelerde görev aldı. Projenin yürütücüsü Doç. Dr. Mehlika Karagözoğlu Aslıyüksek, katılımcıların öğrendiklerini hızlı bir şekilde sahada uyguladıklarını söyledi. Aslıyüksek, “Derslerimiz geçen sene sosyal medya, drama ve kütüphanecilik odaklıydı. Bu sene ise masal anlatıcılığı, çocuklar için felsefe, doğa okuryazarlığı, çocuk edebiyatı, çocuk kütüphaneleri üzerine dersler verdik. Geçen yıl öğrendiklerini uyguladıkları için aynı ekibi çağırdık. Çocuk psikiyatristinden çocuklarla iletişim gibi dersler almışlardı. Bunları kullanarak depremzedelere destek oldular” dedi.

Mehlika Karagözoğlu Özgür Polat Elif Seda Gümüş

SAHADA DENEYİMLEMEK ÖNEMLİYDİ

Proje eğitmenlerden İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetim Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi Özgür Polat, katılımcılara deprem gibi olağanüstü durumlara karşı dersler verdiklerini ifade etti. Polat, 6 Şubat’ta gerçekleşen depremde proje ekibinin nasıl yer aldığını, şu sözlerle anlattı: “Altı arkadaşımız 15 gün boyunca, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş’ta gezici kütüphanelerde hizmet sundu. O bölgedeki, insanların ihtiyacı kitap değildi. Birilerinin kendilerini dinlemesini istiyorlardı. O nedenle toplumun tüm kesimiyle iletişim kuran kütüphanecilerin psikolojik ilk yardım konusunda eğitim almaları şart. Deprem bölgesinde bunları çok iyi kullandılar. Yakında bir çalışma yayınlayacağız.”

ÖNCE OYUN SONRA KİTAP

Niğde Halk Kütüphanesi’nde görev yapan Elif Seda Gümüş, görevli olarak Hatay Defne’ye giden kütüphanecilerden. Gümüş yaşadıklarını, “Mayısta gönüllü olarak deprem bölgesine gittim. Aldığımız eğitimleri orada uygulayabileceğimizi düşünmemiştim. Edindiğimiz bilgiler sayesinde çocuklara yararımız oldu. Onlarla iletişimin, oyun oynamanın iyileştirici yanını deneyimledim. Bunların içerisine kitapları da ekleyerek çocuklara yakın olmayı öğrendim. Ne kadar travma yaşamış olsalar da onlarla bağ kurabildik” diye anlattı.

TÜBİTAK’ın desteklediği, Marmara Üniversitesi’nin yürütücülüğü, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’nin iş birliğinde hazırlanan projede alanında uzman akademisyen, dramaturg ve yazarlar, lisansüstü öğrencisi kütüphanecilere eğitim verdi. Okuma kültürünü gelecek nesillere taşımayı hedefleyen projeye, 20 ilden 25 kütüphaneci katıldı. Proje kapsamında bir araya gelen kütüphaneciler, yıl boyunca edindikleri deneyimleri de meslektaşlarına aktardı.

KÜTÜPHANE MUTLU EDEN BİR YER OLMALI

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye genelinde yer alan 78 kütüphaneye ek olarak İstanbul, Antalya, Adana, Mersin, Bilecik ve Niğde’ye yedi yeni bebek ve çocuk kütüphanesi açacak. Bakanlık verilerine göre son beş yılda 59 bin 293 etkinlik gerçekleşen kütüphaneler, 2 milyon 484 bin 20 çocuğu ağırladı. 2021’de kütüphanelerdeki 162 bin 660 olan çocuk üye sayısı 2022’de 329 bin 842’ye ulaştı. 2021’de ödünç alınan 2 milyon 674 bin 635 çocuk kitabı, 2022’de 4 milyon 916’ya yükseldi. Rami Kütüphanesi Müdürü Ali Çelik, “Çocukların zihninde kütüphanenin mutlu eden bir mekan olmasının, ileri yaşlarında okuma kültürlerinin kalıcılığı açısından önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.







