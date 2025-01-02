Libya, Karabağ ve Suriye'de zafer: Türkiye’ye güvenen kazanıyor

Suriye’deki iç savaş, 2011 yılında Esed rejiminin baskıcı yönetimine karşı başlayan halk ayaklanmasıyla patlak verdi. Türkiye, başından itibaren Esed rejimine karşı tavır alarak, Suriye halkının yanında yer aldı ve mazlumun sesi oldu. Suriye’deki devrimci hareketin başarılı olmasında Türkiye’nin sağladığı askeri ve lojistik yardımlar kritik rol oynadı. Başta muhalif gruplar olmak üzere, Türkiye’nin desteklediği bir dizi grup, Suriye’nin kuzey bölgelerinde hâkimiyet kurmayı başardı. Türkiye, Suriye’deki muhaliflere yalnızca silah ve mühimmat sağlamakla kalmadı; aynı zamanda askeri eğitmenler göndererek bu gruplara savaş teknikleri konusunda eğitim verdi. Türkiye’nin özellikle İdlib ve çevresindeki askeri operasyonları, terör örgütleriyle mücadelede ve Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölgelerin oluşturulmasında etkili oldu. Türkiye’nin Suriye politikasındaki en büyük başarılarından biri, PYD/YPG’nin PKK’nın bir uzantısı olarak faaliyet gösterdiği bölgelerde, bu terörist grupların Türkiye’ye yönelik tehdit oluşturmalarının engellenmesidir. Türkiye’nin müdahalesi, sadece askeri değil, diplomatik boyutta da başarılı oldu. Rusya ve İran ile kurduğu yakın ilişkiler ve Astana Süreci’nde sağladığı diplomatik başarı, Türkiye’nin bölgedeki etkinliğini artırdı. Türkiye, Rusya’nın da desteğini alarak, Esad rejimine karşı önemli bir denge unsuru haline geldi. Ayrıca, Türkiye, sınırındaki yaklaşık 4 milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yaparak, insani yardım alanında da büyük bir sorumluluk üstlendi. Türkiye’nin bu çok yönlü yaklaşımı, Suriye’deki devrimci güçlerin başarılı olmasına önemli bir katkı sağladı.

HAFTER’E KARŞI MEŞRU HÜKÜMETİ DESTEKLEDİ

Türkiye daha önce Libya’da da halkın ve meşru hükümetin yanında yer alarak isyancıları durdurdu. Libya’daki iç savaş, 2019 yılında General Halife Hafter’in başını çektiği isyancı güçlerin, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) karşısında Trablus’a yürüyüş başlatmasıyla yeni bir aşamaya geçti. Hafter’in Trablus’u ele geçirme girişimine karşı Türkiye, BM tarafından tanınan meşru hükümetin yanında yer alarak, askeri ve diplomatik desteğini sundu. Türkiye, 2019 yılının sonlarına doğru, UMH ile güvenlik ve askeri iş birliği anlaşması imzaladı. Bu anlaşma, Libya’ya askeri destek sağlanmasının yanı sıra, deniz yetki alanlarında da iki ülke arasında stratejik bir iş birliği kurdu. Türkiye’nin sağladığı askeri destek, Hafter’in ilerleyişini durdurmayı başardı. 2020 yılının başlarından itibaren Hafter güçlerine karşı başlattığı karşı hamle, Libya’da dengeleri değiştirdi. Türkiye, Libya’da yalnızca askeri müdahalede bulunmakla kalmadı; aynı zamanda bölgedeki diğer uluslararası aktörlerle de diplomatik ilişkilerini güçlendirerek, Libyalı yetkililerle birlikte çözüm arayışlarına katkı sağladı. Türk hükümetinin desteklediği UMH, 2020 yılının ortalarında Hafter’in büyük bir kısmını kontrol ettiği Batı Libya›dan geri püskürterek, Trablus’un güvenliği sağladı. Libya’daki başarı, Türkiye’nin askeri kapasitesini, diplomatik stratejilerini ve bölgesel etkinliğini pekiştirdi.

KARABAĞ’DA TEK YUMRUK

30 yıla aşkın süredir Karabağ’ı işgal altında tutan Ermenistan, 2020 yılında Türkiye ve Azerbaycan birlikteliğine karşı boyun eğdi. Türkiye’nin, Azerbaycan’a verdiği destek yalnızca askeri yardım sağlamakla kalmadı; aynı zamanda moral ve stratejik destek de sundu. Azerbaycan, Türkiye’nin sunduğu modern askeri teknoloji ve eğitim desteği sayesinde, Ermenistan karşısında kısa zamanda üstünlük sağladı. Türk İHA’larının savaş alanındaki etkinliği, Azerbaycan’a büyük bir avantaj sağladı ve savaşın kaderini değiştirdi. Ayrıca, Türkiye’nin Azerbaycan’a verdiği lojistik destek, savaş sürecinde büyük bir stratejik önem taşıdı. Türkiye’nin Azerbaycan’a olan desteği, iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerini daha da güçlendirdi ve Türk-Azerbaycan ittifakını tarihsel olarak derinleştirdi. Azerbaycan’ın Karabağ zaferi, aynı zamanda Türkiye’nin Kafkaslar’daki stratejik etkisini artırdı. Türkiye, Karabağ’da sağlanan zaferle birlikte, bölgedeki jeopolitik denklemleri değiştirdi.

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