Louvre Müzesi’nin yeni müdürü Christophe Leribault oldu

Fransa’da milyonlarca euroluk soygunun gerçekleştirildiği Louvre Müzesi’nin Müdürü Laurence des Cars dün istifa etmişti. Cars’dan boşalan koltuğun yeni sahibi belli oldu. Fransız hükümeti, Louvre Müzesi’nin yeni Müdürü olarak tarihçi Christophe Leribault’u görevlendirdi. Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada 62 yaşındaki tarihçinin asli görevinin güvenliğini ve Louvre’un modernizasyonunu sağlamak, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Yeni Rönesans (New Renaissance) adlı projesini hayata geçirmek olduğunu bildirildi. Leribault’un ilk olarak geçen yıl Ekim ayında soyulan müzede yaşanan krizleri ele almak olacak.

Leribault’un Louvre Müdürü olarak onaylanmasının ardından 2024’ten beri sürdürdüğü Versailles Sarayı’ndaki Operasyonlar Başkanlığı görevi de sona erecek. Daha önce Paris’teki Musée d’Orsay ve Orangerie’nin başında bulunan Leribault, 2006-2012 yılları arasında da Louvre’un grafik sanatları bölümünün müdür yardımcılığını yapmıştı.

Her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi’nde 19 Ekim 2025’te soygun gerçekleştirilmişti. Sabah saatlerinde müze dışındaki bir kamyonun yük asansörünü 4 hırsız, bir pencereyi kırarak Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölüme girmişti. Hırsızlar toplam 88 milyon euro değerindeki 9 parça mücevheri çalmış, kaçtıkları sırada ise 3. Napolyon’un eşi İmparatoriçe Eugenie’ne ait tacı düşürmüşlerdi. Taç, hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu. Hırsızların soygunu 7 dakika sürmüş ve motosikletlerle olay yerinden kaçmışlardı. Soygun sonrası müze güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatılmış ve yapılan incelemelerin ardından 3 gün sonra yeniden ziyaretçi kabul etmeye başlamıştı. Soygunun ardından Fransız yetkililer, yılsonuna kadar müzeye ek güvenlik önlemleri getirileceğini açıklamıştı. Soygunu yapan şüpheliler soygundan yaklaşık 2 hafta sonra teker teker yakalanırken, tarihi eserler bulunamamıştı.