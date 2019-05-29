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Hayat Mahallede 800 yıllık ramazan geleneği
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AKTÜEL

Mahallede 800 yıllık ramazan geleneği

Kırşehir'de, Mevlana'nın talebesi Şeyh Süleyman Türkmani'nin yaklaşık 800 yıl önce başlatarak uzun yıllar devam ettirdiği öğrencilere, yolculara ve kimsesizlere yardım geleneği, yaptırdığı caminin de bulunduğu mahallede ramazan aylarında sürdürülüyor.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Mevlana'nın talebesi Şeyh Süleyman Türkmani'nin yaklaşık 800 yıl önce başlatarak uzun yıllar devam ettirdiği öğrencilere, yolculara ve kimsesizlere yardım geleneği, Kırşehir'de yaptırdığı caminin de bulunduğu mahalleli tarafından ramazan aylarında yaşatılıyor.

İmaret Cami imamı Ömer Olgun, yaptığı açıklamada, Mevlana'nın talebesi Türkmani'nin 12. asırda Mevlevi tarikatını yayması için Mevlana'nın oğlu Sultan Veled tarafından Kırşehir bölgesine gönderildiğini söyledi.

Türkmani'nin burada vakıf kurarak içinde aş evinin de bulunduğu imarethane açtığını belirten Olgun, o zamanki vakfın sınırlarında bugün birçok mahalle, bir ilçe ve bir beldenin bulunduğunu dile getirdi.

600 kişiyle iftar yapıyorlar

Bu vakıf imarethanesinde talebeler, yolcular ve kimsesizlerin iaşe ve barınma ihtiyaçlarının karşılandığını vurgulayan Olgun, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilenip bir gelenek oluşturulduğunu belirterek, şöyle konuştu:

  • "Ecdadımızın yüzyıllar önce yaptığı geleneği 800 yıl sonra cemaatimizle iftar vererek yaşatıyoruz. Geçen sene cemaatimize vermiştik, bu sene mahallemize açıldık. 600 kişiyle şu anda iftar yapıyoruz. Varisi olduğumuz Süleyman Türkmani Hazretlerinin geleneğini, mirasını cemaatimizle yaşatıyoruz. İnşallah imkanlarımız ölçüsünde yaşatmaya devam edeceğiz. Her sene cemaatimizin katılımıyla iftarlarımız devam edecek."

Caminin din görevlisi Oğuzhan Kaya ise Türkmani'nin imarethanesinin içerisinde 1276 yılında yaptırdığı İmaret Camisi'nin de bulunduğunu söyledi.

Görev yaptıkları bu camide Süleyman Türkmani'nin vasiyeti ve amaçlarına uygun görev yapmaya çabaladıklarını anlatan Kaya, şunları kaydetti:

"Camiyi yaparken buradaki öğrencilere, yolculara, kimsesizlere barınma ihtiyacını karşılamak için de bir vakıf kurarak imarethane açmış. Bu maksatla yanına da camiyi inşa etmiş. Vakıf ile buranın giderlerini karşılamış. Buraya gelen öğrenciler, yolculara ve kimsesizlerin barınma ve iaşe ihtiyaçlarını karşılamış. Biz de bir sene öğrencilerimize iftar verdik, bir sene cemaatimize verdik. Bu sene de ramazan dolasıyla hem geleneği yaşatmak hem de ramazan coşkusunu mahallemizin idrakine sunmak için mahallemizde 600 kişiye iftar verdik."

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