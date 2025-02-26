Mahyalar camileri süsledi

On bir ayın sultanı Ramazan'da camileri süsleyen Osmanlı geleneği mahyalar, İstanbul'daki camilere asılmaya başlandı. Ramazan'a sayılı günler kala İstanbul'da selatin ve büyük camilere mahyalar asılırken, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Eminönü Yeni Cami ve Süleymaniye Camii'ni süsleyen mahyaları görüntüledi. İbadete açıldığı 1617 tarihinden itibaren minareleri arasına mahya asılan Sultanahmet Camii'ne ise bu yıl restorasyon nedeniyle mahya asılmayacak. İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, mahyalarda bu yıl özellikle 'aile' ve 'iyilik' temalarının işlemeceğini ifade etti. Arpaguş, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde özellikle Kelime-i Tevhid (La ilahe illallah) mahyası Ramazan boyunca hiç değişmeden asılı kalıyor. Süleymaniye'de 'Hoş geldin ey rahmet ayı', 'Aile büyük nimettir' gibi mahyalarımız var" dedi.