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Mahyalar camileri süsledi

Mahyalar camileri süsledi

04:0026/02/2025, Çarşamba
G: 26/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Ramazan'a sayılı günler kala Osmanlı geleneği mahyalar minareleri süslemeye başladı. İstanbul'da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi başta olmak üzere selatin ve büyük camilere mahyalar asıldı.

On bir ayın sultanı Ramazan'da camileri süsleyen Osmanlı geleneği mahyalar, İstanbul'daki camilere asılmaya başlandı. Ramazan'a sayılı günler kala İstanbul'da selatin ve büyük camilere mahyalar asılırken, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Eminönü Yeni Cami ve Süleymaniye Camii'ni süsleyen mahyaları görüntüledi. İbadete açıldığı 1617 tarihinden itibaren minareleri arasına mahya asılan Sultanahmet Camii'ne ise bu yıl restorasyon nedeniyle mahya asılmayacak. İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, mahyalarda bu yıl özellikle 'aile' ve 'iyilik' temalarının işlemeceğini ifade etti. Arpaguş, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde özellikle Kelime-i Tevhid (La ilahe illallah) mahyası Ramazan boyunca hiç değişmeden asılı kalıyor. Süleymaniye'de 'Hoş geldin ey rahmet ayı', 'Aile büyük nimettir' gibi mahyalarımız var" dedi.

BİNBİRDİREK'TE İFTAR SOFRASI

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, 81 il ile Bosna Hersek, Kosova ve KKTC'de Ramazan ayında iftar sofrası kuracak. İstanbul'da iftar sofralarının adreslerinden biri tarihi Binbirdirek Sarnıcı.



#Ramazan
#Mahya
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