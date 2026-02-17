Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Manisa'da temizlik işçisinden örnek olacak hareket: Para ve ziynet eşyası dolu çantayı sahibine teslim etti

Manisa'da temizlik işçisinden örnek olacak hareket: Para ve ziynet eşyası dolu çantayı sahibine teslim etti

10:5117/02/2026, Salı
AA
Sonraki haber
Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, teşekkür plaketi verdiği Ali İlkgün'ü, 3 yevmiye ikramiye ile ödüllendirdi.
Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, teşekkür plaketi verdiği Ali İlkgün'ü, 3 yevmiye ikramiye ile ödüllendirdi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde belediye temizlik işçisi, tuvalette bulduğu para ve ziynet eşyası olan çantayı sahibine ulaştırdı. İşçi, teşekkür plaketi ve 3 yevmiye ile ödüllendirildi

Şehirlerarası otobüs terminalinde görevli 56 yaşındaki Ali İlkgün, temizlik sırasında kadınlar tuvaletinde duvara asılı çanta olduğunu fark etti.

İlkgün, durumu zabıta ekiplerine bildirdi. Zabıta ekipleri, içindeki otobüs biletinden çantanın sahibine ulaştı.

Zabıta Müdürlüğüne gelen kadın, işlemlerin ardından, para ve ziynet eşyalarının bulunduğu çantasını teslim aldı.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, teşekkür plaketi verdiği Ali İlkgün'ü, 3 yevmiye ikramiye ile ödüllendirdi.

Başkan Öküzcüoğlu, İlkgün'ün duyarlı davranışının kendilerini gururlandırdığını belirterek, "Böyle vatanını, milletini seven ve görevini layıkıyla yapan personelimizin olması bizleri mutlu ediyor. İyilik bulaşıcıdır. Dünyayı iyilik kurtaracak." dedi.

Ali İlkgün ise vatandaşlık görevini yaptığını dile getirdi.


#Alaşehir Belediyesi
#çanta
#Para
#temizlik işçisi
#teşekkür plaketi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Sakarya kura sonuçları: 500 bin konut Sakarya TOKİ kazananlar tam isim listesi