Manisa'da temizlik işçisinden örnek olacak hareket: Para ve ziynet eşyası dolu çantayı sahibine teslim etti

Şehirlerarası otobüs terminalinde görevli 56 yaşındaki Ali İlkgün, temizlik sırasında kadınlar tuvaletinde duvara asılı çanta olduğunu fark etti.

Başkan Öküzcüoğlu, İlkgün'ün duyarlı davranışının kendilerini gururlandırdığını belirterek, "Böyle vatanını, milletini seven ve görevini layıkıyla yapan personelimizin olması bizleri mutlu ediyor. İyilik bulaşıcıdır. Dünyayı iyilik kurtaracak." dedi.