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Hayat Yazın artan mantar rahatsızlığının 8 sebebi
GENEL SAĞLIK

Mantar neden olur: belirtileri ve tedavileri neledir?

Yazın artan mantar rahatsızlığının 8 sebebi

Özellikle yaz aylarında artış gösteren ve en sık görülen cilt hastalıkları içinde yer alan mantar; kaşıntı, kızarıklık, pullanma, sulantı gibi belirtilerle seyrediyor. Tedavi edilmeyip ilerlediği zaman tehlikeli sonuçlara yol açabilen mantarın oluşumuna sebep olan 8 yanlışı anlatan uzmanlar, önemli uyarılarda bulunarak dikkat adilmesi gerekenleri sıraladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Mantar hastalıklarının sık yıkanan, iyi kurulanmayan, aşırı terleyen, bağışıklığı düşük olan, diyabet hastalığı bulunan kişilerle birlikte antibiyotik kullanımında da sık görüldüğüne dikkat çeken uzmanlar, birçok çeşidi olan mantar hastalığının yaz mevsiminde yaptığımız bazı yanlış davranışlar nedeniyle artış gösterdiğine dikkat çekiyor.

Mantar neden olur?

Dermatoloji Uzmanı Dr. Belma Bayraktar, yazın mantara yol açan 8 yanlışı anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Ayak mantarının nedenleri ve tedavisi
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Ayak mantarının nedenleri ve tedavisi

Mantarın belirtileri ve tedavileri neledir?

İyi kurulanmama

Aşırı terleme, sık yıkanma, yüzme, çamaşır ve bulaşık yıkarken uzun süre suyla temas etme sonrası iyi kurulanmamak mantara davetiye çıkarıyor. Mantar enfeksiyonları ıslak ve nemli ortamda ürediğinden cildimizi kuru tutmaya çok dikkat etmeliyiz. Pamuklu çamaşır giymeli, terlediğimizde çamaşırımızı değiştirmeliyiz, çorap seçimi de aynı şekilde merserize ya da pamuklu olmalıdır.

Ayak mantarının oluşmasına neden olan 8 yanlış
FOTOĞRAF 10
Title
antar hastalıklarının sık yıkanan, iyi kurulanmayan, aşırı terleyen, bağışıklığı düşük olan, diyabet hastalığı bulunan kişilerle birlikte antibiyotik kullanımında da sık görüldüğüne dikkat çeken uzmanlar, birçok çeşidi olan mantar hastalığının yaz mevsiminde yaptığımız bazı yanlış davranışlar nedeniyle artış gösterdiğine dikkat çekiyor.
Title
Dermatoloji Uzmanı Dr. Belma Bayraktar, yazın mantara yol açan 8 yanlışı anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.
Title
İyi kurulanmama: Aşırı terleme, sık yıkanma, yüzme, çamaşır ve bulaşık yıkarken uzun süre suyla temas etme sonrası iyi kurulanmamak mantara davetiye çıkarıyor. Mantar enfeksiyonları ıslak ve nemli ortamda ürediğinden cildimizi kuru tutmaya çok dikkat etmeliyiz. Pamuklu çamaşır giymeli, terlediğimizde çamaşırımızı değiştirmeliyiz, çorap seçimi de aynı şekilde merserize ya da pamuklu olmalıdır.
Title
Havuz kenarında çıplak ayak dolaşma: Terlik, ayakkabı ve çorap gibi kişisel kullanım eşyalarının ortak kullanılması, havuz kenarları ve banyoda çıplak ayakla dolaşma en çok yapılan yanlışlar arasında yer alıyor. Özellikle mantar ıslak ve nemli ortamları sevdiği için bu alanlarda çıplak ayakla basan mantarlı kişi mantarları döker, basan kişi mantarı alır.
Title
Sık sabunlanma: Sık sabunlanma, topikal ve sistemik antibiyotiklerin aşırı kullanımı cildimizin asit mantosunu bozuyor. Cildimizin PH değeri ortalama 5,5 civarındadır, sabunların PH değeri yüksektir, 7-9 civarındadır. Sık sabunlanma cildin asit mantosunu bozarak kolaylıkla mantar ürer. Aynı şekilde sık antibiyotik kullanımı da florayı bozar, mantar üreme oranını arttırır.
Title
Şikayetler azalınca tedaviyi yarım bırakmak: Dermatoloji Uzmanı Dr. Belma Bayraktar “Mantar tedavisi uzun sürer, gövde ve ayak mantar tedavisi en az bir ay, tırnak mantar tedavisi tutulumun şiddetine göre 6-9-12 ay sürebilir. Şikayetler azalınca genelde yarım bırakma eğilimi oluyor, süreye mutlaka uyalım. Ayrıca mantar pusuda bekler, müsait ortam bulduğunda tekrarlar, bu yüzden dikkatimizi bu konuya vermeli, önlemlerimizi almalıyız” şeklinde konuştu.
Title
Sokak kedilerini sevince elleri yıkamamak: Bazı mantar türleri direnci düşük, yavru sokak kedilerinden bulaşır. Bu yüzden sokak hayvanlarını elledikten sonra çok dikkatli elimizi yıkamalıyız, özellikle hayvanlarda bölgesel tüylerin dökülmesi mantar hastalığının belirtisi olabilir. Evde beslediğimiz hayvanları da düzenli veteriner kontrolünden geçirmeliyiz.
Title
Dar kıyafet giymek: Genellikle yaz aylarında çok sıkı dar ayakkabı giyilmemeli, ayaklar uzun süre kapalı kalmamalı, kıyafetler de sıkı, dar ve sentetik olmamalı, pamuklu ve bol kıyafetleri tercih etmeliyiz.
Title
Tedaviyi geciktirmek: Mantarda en önemli yanlış tedaviyi geciktirmek, kendiliğinden iyileşmesini beklemektir. Özellikle ayak mantarında, ayak parmakları arasındaki bozulmuş deri bariyeri mikropların girmesine ve bacağın şişmesine neden olur, doku altında bazen damarlara yürüyen enfeksiyonlar gelişebilir.
Title
Sağlık kontrolü yaptırmamak: Dermatoloji Uzmanı Dr. Belma Bayraktar “Eğer mantar hastalığı yaygın ve sık tekrarlıyorsa altta yatan bağışıklığı düşüren başka bir hastalığın belirtisi olabilir. Kanser hastalarında, AIDS hastalığında, gebelikte, diyabet hastalarında sık tekrarlar. Böyle bir durum varsa genel muayeneden geçerek sebep tespiti yapılmalıdır” dedi.
Ayak mantarının oluşmasına neden olan 8 yanlış
Özellikle yaz aylarında artış gösteren ve en sık görülen cilt hastalıkları içinde yer alan mantar; kaşıntı, kızarıklık, pullanma, sulantı gibi belirtilerle seyrediyor. Tedavi edilmeyip ilerlediği zaman tehlikeli sonuçlara yol açabilen mantarın oluşumuna sebep olan 8 yanlışı anlatan uzmanlar, önemli uyarılarda bulunarak dikkat adilmesi gerekenleri sıraladı.


Havuz kenarında çıplak ayak dolaşma

Terlik, ayakkabı ve çorap gibi kişisel kullanım eşyalarının ortak kullanılması, havuz kenarları ve banyoda çıplak ayakla dolaşma en çok yapılan yanlışlar arasında yer alıyor. Özellikle mantar ıslak ve nemli ortamları sevdiği için bu alanlarda çıplak ayakla basan mantarlı kişi mantarları döker, basan kişi mantarı alır.

Mantar hastalığı nedir? Uzmanından mantar hastalığı uyarısı
ÖZGÜN
Mantar hastalığı nedir? Uzmanından mantar hastalığı uyarısı

Sık sabunlanma

Sık sabunlanma, topikal ve sistemik antibiyotiklerin aşırı kullanımı cildimizin asit mantosunu bozuyor. Cildimizin PH değeri ortalama 5,5 civarındadır, sabunların PH değeri yüksektir, 7-9 civarındadır. Sık sabunlanma cildin asit mantosunu bozarak kolaylıkla mantar ürer. Aynı şekilde sık antibiyotik kullanımı da florayı bozar, mantar üreme oranını arttırır.

Şikayetler azalınca tedaviyi yarım bırakmak

Dermatoloji Uzmanı Dr. Belma Bayraktar “Mantar tedavisi uzun sürer, gövde ve ayak mantar tedavisi en az bir ay, tırnak mantar tedavisi tutulumun şiddetine göre 6-9-12 ay sürebilir. Şikayetler azalınca genelde yarım bırakma eğilimi oluyor, süreye mutlaka uyalım. Ayrıca mantar pusuda bekler, müsait ortam bulduğunda tekrarlar, bu yüzden dikkatimizi bu konuya vermeli, önlemlerimizi almalıyız” şeklinde konuştu.

Ayak mantarları ve tırnak batmaları
SAĞLIK
Ayak mantarları ve tırnak batmaları

Sokak kedilerini sevince elleri yıkamamak

Bazı mantar türleri direnci düşük, yavru sokak kedilerinden bulaşır. Bu yüzden sokak hayvanlarını elledikten sonra çok dikkatli elimizi yıkamalıyız, özellikle hayvanlarda bölgesel tüylerin dökülmesi mantar hastalığının belirtisi olabilir. Evde beslediğimiz hayvanları da düzenli veteriner kontrolünden geçirmeliyiz.

Dar kıyafet giymek

Genellikle yaz aylarında çok sıkı dar ayakkabı giyilmemeli, ayaklar uzun süre kapalı kalmamalı, kıyafetler de sıkı, dar ve sentetik olmamalı, pamuklu ve bol kıyafetleri tercih etmeliyiz.

Tedaviyi geciktirmek

Mantarda en önemli yanlış tedaviyi geciktirmek, kendiliğinden iyileşmesini beklemektir. Özellikle ayak mantarında, ayak parmakları arasındaki bozulmuş deri bariyeri mikropların girmesine ve bacağın şişmesine neden olur, doku altında bazen damarlara yürüyen enfeksiyonlar gelişebilir.

Sağlık kontrolü yaptırmamak

Dermatoloji Uzmanı Dr. Belma Bayraktar “Eğer mantar hastalığı yaygın ve sık tekrarlıyorsa altta yatan bağışıklığı düşüren başka bir hastalığın belirtisi olabilir. Kanser hastalarında, AIDS hastalığında, gebelikte, diyabet hastalarında sık tekrarlar. Böyle bir durum varsa genel muayeneden geçerek sebep tespiti yapılmalıdır” dedi.

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