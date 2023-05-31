Marks & Spencer & Yaz

Kadın giyimde elbiseler, etekler ve göz alıcı üstler, fırfırlı parçalar, pili detaylar öne çıkarken koleksiyon genelinde mükemmel kontrastlardan oluşan kendinden emin bir renk paleti yazı karşılıyor.





Günlük giyimin vazgeçilmezi pamuk dokulu tişörtler, örgü işlemeleriyle yazın trendleri arasında yerini alan elbise ve bluzlar, sıcak havaların kurtarıcısı keten şortlar kombinlerinize şık ve rahat dokunuşlar katıyor.









Eşsiz konforu ve kumaş kalitesi ile öne çıkan Autograph Koleksiyonu; gömlekler, elbiseler, pantolonlar ile mevsime uygun modern ve feminen tasarımlarıyla öne çıkarken zamansız bir yaz şıklığını gardıroplara taşıyor.





Doğadan esinlenen renk tonları ve kendine özgü estetik tasarımlarıyla yaz stilinize ayrı bir hava katacak Per Una, çiçekli formları ve zarif detayları ile her tarza uygun parçalar ile karşınıza çıkıyor.









Plaj giyimde renkli ve fonsiyonel ürünleri ön plana çıkaran Marks & Spencer Tatil koleksiyonu; kum tutmayan havlular, hafif ve konforlu elbiseler, vücuda tam oturan ve fit görünmenizi sağlayan aynı zamanda hızlı kuruma özelliğine sahip mayolar, hızlı kuruma özelliğine sahip rengarenk mayo ve bikiniler ile yaza merhaba diyor.







