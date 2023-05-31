|
Hayat

Marks & Spencer & Yaz

Marks & Spencer İlkbahar-Yaz 2023 koleksiyonu, günlük stili eşsiz kalite ile desteklerken, kadın, erkek ve çocuk giyiminde renkli yaz günlerine uygun şık ve fonsiyonel ürünler ile öne çıkıyor.

15:47 . 31/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Marks & Spencer & Yaz

Marks & Spencer & Yaz

Kadın giyimde elbiseler, etekler ve göz alıcı üstler, fırfırlı parçalar, pili detaylar öne çıkarken koleksiyon genelinde mükemmel kontrastlardan oluşan kendinden emin bir renk paleti yazı karşılıyor.


Günlük giyimin vazgeçilmezi pamuk dokulu tişörtler, örgü işlemeleriyle yazın trendleri arasında yerini alan elbise ve bluzlar, sıcak havaların kurtarıcısı keten şortlar kombinlerinize şık ve rahat dokunuşlar katıyor.



Eşsiz konforu ve kumaş kalitesi ile öne çıkan Autograph Koleksiyonu; gömlekler, elbiseler, pantolonlar ile mevsime uygun modern ve feminen tasarımlarıyla öne çıkarken zamansız bir yaz şıklığını gardıroplara taşıyor.


Doğadan esinlenen renk tonları ve kendine özgü estetik tasarımlarıyla yaz stilinize ayrı bir hava katacak Per Una, çiçekli formları ve zarif detayları ile her tarza uygun parçalar ile karşınıza çıkıyor.



Plaj giyimde renkli ve fonsiyonel ürünleri ön plana çıkaran Marks & Spencer Tatil koleksiyonu; kum tutmayan havlular, hafif ve konforlu elbiseler, vücuda tam oturan ve fit görünmenizi sağlayan aynı zamanda hızlı kuruma özelliğine sahip mayolar, hızlı kuruma özelliğine sahip rengarenk mayo ve bikiniler ile yaza merhaba diyor.



Sahilde keyifle güneşin tadını çıkarırken plaj şıklığınız ile tüm dikkatleri üzerine taşıyacağınız, stilinizin tamamlayıcı parçaları arasındaki yerini alan hasır çantalar ve şapkalar, güneş gözlükleri, renkli plaj terliklerini de tatil bavulunuza şimdiden eklemenin tam zamanı.

#Marks & Spencer
#yaz
#koleksiyon
13 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Nail Olpak kimdir?