Hayat Mehmet Ali Erbilin sağlık durumuyla ilgili açıklama
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​Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl oldu?

Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in hastanede tedavisi devam ederken, Erbil'in kardeşi Yeşim Erbil önemli bilgiler paylaştı. "Ne zaman tam olarak ayrılır bilmiyoruz. Bizi duyuyor anlıyor. Yanında olduğumuzu hissettirmek için yanına kısa süreli giriyoruz" diyen Yeşim Erbil, "Solunum cihazına bağlı ancak yavaş yavaş ayırabilme egzersizleri yapılıyor" ifadelerini paylaştı.

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Şovmen Mehmet Ali Erbil
Şovmen Mehmet Ali Erbil

İki aya yakın süredir yoğun bakımda olan Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili kardeşi Yeşim Erbil açıklama yaptı.

Yeşim Erbil şu mesajı paylaştı:

"Şu an pek çok hastanenin yoğun bakımlarının kapısında hastalarını bekleyenler vardır. Her gün güzel bir haber duymak umudu ile beklenir. Böyle haberleri veren tarafta oldum yıllarca sonra doğal olarak anne ve babamın haberini almayı bekledim. Hastalık her zaman yaş sırası ile olmuyor. Akla gelmeyecek bir ev kazası ile de olabiliyor böyle. Benim ilk yeğenim

ilk günden beri nöbette hastanede. Sanki babasının nefesi ile yaşıyor gibi. Sizler hep soruyorsunuz dua ediyorsunuz. Abim yıllarca evlerimizin içinde oldu ve çok sevildi. İnşallah bu sevgi selini anlatacağız ona.

SON SAĞLIK DURUMU

Son durumla ilgili bilgileri de sizlere aktarayım. Solunum cihazına bağlı ancak yavaş yavaş ayırabilme egzersizleri yapılıyor. Ne zaman tam olarak ayrılır bilmiyoruz. Bizi duyuyor anlıyor. Yanında olduğumuzu hissettirmek için yanına kısa süreli giriyoruz.

Sezin zaten yarı doktor oldu hep başında. Yoğun bakım ekibi canla başla tedaviyi yapıyor. Böbrek kalp ile ilgili çok şükür sorun yok. Sabırla bekleyeceğiz. Abime ve tüm hastalara hayırlı şifalar diliyorum. Haydi abicim. Çok bekleyen var seni. Allah evlatlarına ve bize bağışlasın seni."

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