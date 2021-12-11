Hayat Mehmet Metiner ablasının vefat haberini canlı yayında aldı
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Mehmet Metiner ablasının vefat haberini canlı yayında aldı

AK Parti Eski Milletvekili ve Yeni Şafak Yazarı Mehmet Metiner, katıldığı canlı yayında, ablasının vefat haberini aldı. Metiner'in ablası Asiye Yılmaz, bir süredir koronavirüs yoğun bakım servisinde tedavi görüyordu.

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Haber Merkezi Diğer
Mehmet Metiner ablasının vefat haberini canlı yayında aldı
Mehmet Metiner, koronavirüs tedavisi gören ablasının vefat haberini canlı yayında aldı.

Yeni Şafak Yazarı Mehmet Metiner, akşam saatlerinde CNN Türk'e konuk oldu.

ABLASININ VEFAT HABERİNİ CANLI YAYINDA ALDI

Metiner, canlı yayın sürerken bir süredir tedavi gören ablasının vefat haberini aldı.

Mehmet Metiner ablasının vefat haberini canlı yayında aldı
OYNAT 00:56
Mehmet Metiner ablasının vefat haberini canlı yayında aldı
AK Parti Eski Milletvekili ve Yeni Şafak Yazarı Mehmet Metiner, katıldığı canlı yayında, ablasının vefat haberini aldı. Metiner'in canlı yayından ayrılmasının ardından programın moderatörü reklam arası verdi. Metiner'in ablası Asiye Yılmaz, bir süredir koronavirüs yoğun bakım servisinde tedavi görüyordu.

Metiner'in canlı yayından ayrılmasının ardından programın moderatörü reklam arası verdi.

Metiner'in acı haberi almasının ardından konuklar ve moderatör başsağlığı dileklerinde bulundu.
Metiner'in acı haberi almasının ardından konuklar ve moderatör başsağlığı dileklerinde bulundu.

BABASINI DA GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE KAYBETMİŞTİ

Gelişme sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Metiner, "Ablam Asiye Yılmaz yakalandığı kovid illetine yenik düştü. İki ay önce aynı illetten kaybettiğim babamdan sonra 71 yaşındaki ablamı da kaybettim. Bir yanım daha eksildi dostlar. Üzüntüm sonsuz. Mekanı cennet olsun. Dualarınızı esirgememeniz dileğiyle." ifadelerini kullandı.

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