Hayat Mehmetçike armağan
AKTÜEL

Mehmetçik’e armağan

Milli sporcu Şahika Ercümen, Mersin’deki Gilindire Mağarası’nda gerçekleştirdiği denemede, paletsiz kategoride tek nefeste 100 metreye dalarak kadınlar dünya rekorunu kırdı. Ercümen, “Cumhuriyetimize, Mehmetçik’e ithafen bu rekoru kırdık” diyerek asker selamı verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şahika Ercümen tek nefeste 100 metreye dalarak kadınlar dünya rekorunu kırdı.
Şahika Ercümen tek nefeste 100 metreye dalarak kadınlar dünya rekorunu kırdı.

Dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Mersin’in Aydıncık ilçesindeki Gilindire Mağarası’nda gerçekleştirdiği denemede, paletsiz kategoride tek nefeste 100 metreye dalarak kadınlar dünya rekorunu kırdı. Şahika Ercümen, günlerdir antrenman yaptığı mağarada sabahın erken saatlerinden itibaren, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Çukurova Kalkınma Ajansının desteklediği rekor denemesi için suya daldı. Nefeslerin tutulduğu dalışı, Guinness Dünya Rekorları adına Lübnanlı serbest dalış hakemi Mervan Hariri takip etti.

Şahika Ercümen Guinness Dünya Rekorları Kitabı’na girmeyi başardı.

FUTAKİ’NİN REKORUNU KIRDI

Bölgede çobanlık yapan 46 yaşındaki Cafer Uğran’ın, yaklaşık 20 yıl önce, hayvanlarını otlatırken karşısına çıkan kirpiyi takip etmesiyle ortaya çıkarılan Gilindere Mağarası da rekor denemesi için aydınlatıldı. Buzul döneminden kalıntılarla çevrili suda, paletsiz şekilde tek nefeste 100 metre sınırını aşan milli sporcu, 90 metre sınırındaki dünya rekorunun yeni sahibi oldu. Milli sporcu, 25 metrelik parkuru tek nefeste 4 kere yüzerek toplamda 100 metreye ulaştı ve Japon sporcu Ai Futaki’nin 90 metrelik rekorunu geçti. Hariri’nin rekoru onaylamasının ardından suda büyük sevinç yaşandı. Şahika Ercümen, sevincini suda ekip arkadaşlarıyla paylaştıktan sonra, “Bu rekor Cumhuriyetimizin 96. yıl dönümünde kahraman Mehmetçik’e armağan olsun” yazılı pankart açıp, asker selamı verdi.

MUTLU VE GURURLUYUM

Sudan çıktığında açıklamalarda bulunan milli sporcu, “Üzerimde çok büyük bir sorumluluk hissettim. Özellikle dün (önceki) akşam tüm Türkiye’nin arkamda olduğuna ilişkin çok mesaj aldım. Bu beni çok fazla heyecanlandırdı ama Allah’a şükür güzel, iyi bir şekilde 100 metre ile rekoru kırdık. Cumhuriyetimize, Mehmetçik’e ithafen bu rekoru kırdık” Dünya rekorunu kırmasının ardından, düzenlenen basın toplantısın da konuşan Ercümen, “Rekoru kırdığımız için çok mutluyum. Tabii ki bu bir ekip çalışması. Aşağıda çok kalabalık bir ekiple çalıştık. Hem rekoru Türkiye’ye getirdiğimiz hem de ülkemizin adını duyurduğumuz için mutlu ve gururluyum” diye konuştu.

İlk tebrik Erdoğan’dan

  • Şahika Ercümen, aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın da olduğu birçok kişinin arayarak kendisini tebrik ettiğini söyledi. Ercümen şunları söyledi: “Mağaradan çıkar çıkmaz sayın Cumhurbaşkanımız, sevgili eşi Emine Erdoğan hanımefendi ve Gençlik ve Spor Bakanımız aradı. Cumhurbaşkanımız öncelikle sağlığımı sordu. ‘Paletsiz şekilde, bir de mağarada, büyük cesaret’ dedi. Emine Hanım da gurur duyduğunu ve ülkemizi en iyi şekilde tanıttığımızı söyledi. Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda bir araya geleceğiz ama Cumhurbaşkanımız ayrıca rekorun hikayesini dinlemek için beni makamına çağırdı.”

Milli sporcu Şahika Ercümen'den Antarktika'da tarihi dalış
OYNAT
Milli sporcu Şahika Ercümen'den Antarktika'da tarihi dalış
Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında gittiği Antarktika'da ilk dalışını gerçekleştirdi.
PKKnın DEAŞ ticareti

PKK'nın DEAŞ ticareti

​PKK 10 bin dolar karşılığında DEAŞ'lı teröristleri serbest bırakıyor.
Süre bugün doluyor

Süre bugün doluyor

Teröristler 18.00'e kadar çekilmezlerse terörist avı devam edecek.
Denize gömmüşler

Denize gömmüşler

​ABD Bağdadi'yi de Bin Ladin gibi yok etmiş.
İstiklal<br>mücadelesi içindeyiz

İstiklal
mücadelesi içindeyiz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel mesaj yayınladı.
Avrupa’da bir Sualtı Hapishanesi: Rummu

Avrupa’da bir Sualtı Hapishanesi: Rummu

​Estonya'nın kuzeyindeki Rummu kasabası sıradışı bir sır saklıyor.
Milli Ordu <br>118 şehit verdi

Milli Ordu
118 şehit verdi

​9 Ekim'den bu yana SMO 118 şehit verdi.
ABD Yunanistan’a yığınak yapıyor

ABD Yunanistan’a yığınak yapıyor

ABD, Yunanistan'ı dev bir askeri üsse dönüştürmeye devam ediyor.
Kilit ismi<br>Türkiye verdi

Kilit ismi
Türkiye verdi

​Ethavi, Bağdadi'nin yerinin tespit edilmesinde kilit rol üstlenmişti.
Çıkıp hesap verin

Çıkıp hesap verin

HDP binasından sökülen güvenlik kameralarında kaçırılan çocukların görüntüleri olduğu iddia edildi.
Operasyon<br>inandırıcı değil

Operasyon
inandırıcı değil

​Emekli Tuğgeneral Kılıçarslan, Bağdadi'nin öldürülmesi hakkında Yeni Şafak'a konuştu.

McGurk<br>soykırım ortağı

McGurk
soykırım ortağı

​Iraklı Hristiyanlar'dan terör destekçisine sert tepki geldi.
Görevden alınma da kritik gün perşembe

Görevden alınma da kritik gün perşembe

​ABD Temsilciler Meclisi'nde sürece ilişkin prosedürler perşembe günü oylanacak.
Johnson'a parlamentodan ret

Johnson'a parlamentodan ret

İngiltere Başbakanı Johnson'ın erken seçim teklifine onay verilmedi.
Düelloda kazanan yok

Düelloda kazanan yok

Son dakikaları nefes kesen maçta kazanan çıkmadı.
Meteorolojiden uyarı

Meteorolojiden uyarı

​İç ve doğu kesimleri parçalı çok bulutlu olacak.
Harekatımız DEAŞ ile<br>mücadeleyi güçlendirdi

Harekatımız DEAŞ ile
mücadeleyi güçlendirdi

​AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MKYK Toplantısı sonrası açıklama yapıyor.
Çöplüğe dönen Maltepe'de ‘deprem’ bahanesiyle başkana VIP makam aracı kiralaması
Gündem

Çöplüğe dönen Maltepe'de ‘deprem’ bahanesiyle başkana VIP makam aracı kiralaması

26 Eylül 2019 tarihinde İstanbul’da meydana gelen deprem, milyonlarca vatandaşın gündemini değiştirdi. Depreme karşı alınacak önlemler ve hasar tespit çalışmaları sürerken, ‘afet durumunda acil ihtiyaç’ kapsamında Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç adrese teslim VIP makam aracı alımı yaptı. Aracın kiralamasının yapıldığı dönemde, temizlik işçilerinin 3 ayda 2. kez greve gitmesi sonucu Maltepe sokakları çöplüğe döndü.
Ankara'da 10 günde 5 araç çalan hırsızları koldaki dövme yakalattı
Gündem

Ankara'da 10 günde 5 araç çalan hırsızları koldaki dövme yakalattı

Ankara'da üç ilçeden son 10 günde toplam beş otomobil çalan beş kişi, yapılan 'otostop' operasyonuyla yakalandı. Yakalanan şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Emine Bulut davasında gerekçeli karar: Suç kasten öldürme
Gündem

Emine Bulut davasında gerekçeli karar: Suç kasten öldürme

Kırıkkale'de eski eşi Emine Bulut'u (38), 10 yaşındaki kızının gözü önünde öldüren Fedai Varan'a (43) verilen müebbet hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Kırıkkale 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararında Fedai Varan'ın eyleminin, 'kasten öldürme' suçu kapsamında kaldığı belirtildi. Kararda, "Her ne kadar sanık Fedai Varan hakkında, eski eşi Emine Bulut'a yönelik 'tasarlayarak ve canavarca hisle adam öldürme' suçundan dava açılmış ise de yapılan yargılama ve tüm dosya kapsamına göre eylemin kasten öldürme suçu kapsamında kaldığı anlaşılmakla birlikte müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.