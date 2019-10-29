Dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Mersin’in Aydıncık ilçesindeki Gilindire Mağarası’nda gerçekleştirdiği denemede, paletsiz kategoride tek nefeste 100 metreye dalarak kadınlar dünya rekorunu kırdı. Şahika Ercümen, günlerdir antrenman yaptığı mağarada sabahın erken saatlerinden itibaren, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Çukurova Kalkınma Ajansının desteklediği rekor denemesi için suya daldı. Nefeslerin tutulduğu dalışı, Guinness Dünya Rekorları adına Lübnanlı serbest dalış hakemi Mervan Hariri takip etti.

Şahika Ercümen Guinness Dünya Rekorları Kitabı’na girmeyi başardı.

FUTAKİ’NİN REKORUNU KIRDI

Bölgede çobanlık yapan 46 yaşındaki Cafer Uğran’ın, yaklaşık 20 yıl önce, hayvanlarını otlatırken karşısına çıkan kirpiyi takip etmesiyle ortaya çıkarılan Gilindere Mağarası da rekor denemesi için aydınlatıldı. Buzul döneminden kalıntılarla çevrili suda, paletsiz şekilde tek nefeste 100 metre sınırını aşan milli sporcu, 90 metre sınırındaki dünya rekorunun yeni sahibi oldu. Milli sporcu, 25 metrelik parkuru tek nefeste 4 kere yüzerek toplamda 100 metreye ulaştı ve Japon sporcu Ai Futaki’nin 90 metrelik rekorunu geçti. Hariri’nin rekoru onaylamasının ardından suda büyük sevinç yaşandı. Şahika Ercümen, sevincini suda ekip arkadaşlarıyla paylaştıktan sonra, “Bu rekor Cumhuriyetimizin 96. yıl dönümünde kahraman Mehmetçik’e armağan olsun” yazılı pankart açıp, asker selamı verdi.

MUTLU VE GURURLUYUM

Sudan çıktığında açıklamalarda bulunan milli sporcu, “Üzerimde çok büyük bir sorumluluk hissettim. Özellikle dün (önceki) akşam tüm Türkiye’nin arkamda olduğuna ilişkin çok mesaj aldım. Bu beni çok fazla heyecanlandırdı ama Allah’a şükür güzel, iyi bir şekilde 100 metre ile rekoru kırdık. Cumhuriyetimize, Mehmetçik’e ithafen bu rekoru kırdık” Dünya rekorunu kırmasının ardından, düzenlenen basın toplantısın da konuşan Ercümen, “Rekoru kırdığımız için çok mutluyum. Tabii ki bu bir ekip çalışması. Aşağıda çok kalabalık bir ekiple çalıştık. Hem rekoru Türkiye’ye getirdiğimiz hem de ülkemizin adını duyurduğumuz için mutlu ve gururluyum” diye konuştu.

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