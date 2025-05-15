Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Sağlık
Menenjitte erken tanı hayat kurtarıyor

Menenjitte erken tanı hayat kurtarıyor

12:2415/05/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Uzm. Dr. Gizem Kulakoğlu, özellikle çocukluk çağında ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen menenjit hastalığı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Uzm. Dr. Gizem Kulakoğlu, özellikle çocukluk çağında ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen menenjit hastalığı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Gizem Kulakoğlu, özellikle çocukluk çağında ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen menenjit hastalığı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Menenjitin, beyin ve omuriliği çevreleyen zarların iltihaplanmasıyla ortaya çıkan hayati risk taşıyan bir enfeksiyon hastalığı olduğunu, hastalığın bakteriyel, viral ve nadiren fungal (mantar kaynaklı) formları bulunduğunu belirten Dr. Kulakoğlu, özellikle bakteriyel menenjitin acil müdahale gerektiren, hızlı ilerleyen ve ölümcül olabilen bir hastalık olduğuna dikkat çekti.


Menenjitte en sık görülen belirtiler

Uzm. Dr. Kulakoğlu, menenjitin belirtilerinin yaşa göre farklılık gösterebileceğini belirterek, şunları söyledi: "Yüksek ateş, ense sertliği, bilinç bulanıklığı, kusma, baş ağrısı, ışığa duyarlılık ve havale menenjitin en belirgin semptomlarıdır. Özellikle bebeklerde ise huysuzluk, beslenme zorluğu, sürekli ağlama, bıngıldakta şişlik ve havale gibi belirtiler görülebilir. Ebeveynlerin bu belirtileri dikkate alması ve vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurması son derece önemlidir."


"Aşı, menenjite karşı en güçlü koruyucu"

Dr. Kulakoğlu, menenjitin önlenmesinde aşılamanın hayati önem taşıdığını belirterek, "Hemofilus influenza tip B (Hib), meningokok ve pnömokok aşıları, menenjit etkenlerinin büyük kısmına karşı koruma sağlar. Ailelerin çocuklarının aşı takvimine uygun şekilde bu aşıları yaptırmaları, menenjite karşı en etkili korunma yoludur." dedi.


Hızlı tanı ve tedavi hayat kurtarır

Menenjit şüphesi taşıyan bir çocuğun acil değerlendirilmesi gerektiğini belirten Dr. Kulakoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Tanı için genellikle kan tahlilleri ve lomber ponksiyon (belden sıvı alma) gibi yöntemler kullanılır. Bakteriyel menenjitte erken antibiyotik tedavisi çok önemlidir. Gecikmeler; kalıcı beyin hasarı, işitme kaybı veya ölüm gibi ciddi sonuçlara yol açabilir."


Dr. Kulakoğlu, menenjit konusunda toplumun bilinçlendirilmesi gerektiğini belirterek, özellikle okul öncesi ve okul çağındaki çocuklarla ilgilenen eğitimcilerin ve velilerin belirtiler konusunda farkındalık sahibi olmaları gerektiğini vurguladı.



#menenjit
#erken tanı
#tedavi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Çinli otomobil devi Eskişehir'de üretim yapacak! İşte SWM Motors'a ait otomobil modelleri ve güncel fiyatları