Hayat Mescid-i Aksanın kalbinde senin adın yaşıyor
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Mescid-i Aksa’nın kalbinde senin adın yaşıyor

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türk Edebiyatı’nın usta yazarı Nuri Pakdil, Peder Manuel Musallam’ı yasa boğdu.
Türk Edebiyatı’nın usta yazarı Nuri Pakdil, Peder Manuel Musallam’ı yasa boğdu.

Peder Manuel Musallam

Kudüs Adalet ve Barış Ulusal Halk Örgütü Başkanı

“Ağaç nereye meylederse oraya düşer” demişler.

Ve sen Kudüs şairi Nuri Pakdil, Kudüs’e doğru meylediyordun ve ölüm seni Ankara’dan aldı Kudüs’ün kalbine, mübarek Mescid-i Aksa’ya götürdü.

Ve orada, Mescid’i Aksa’nın duvarında ve kalbinde senin adın, senin hatıraların yaşıyor.

Ey Kudüs şairi, sen Kudüs’ün uyku nedir bilmeyen gözbebeğisin. Ankara’ya defnedilse de o pak cenazen, Kudüs özgürlük saatine bakar ve seni özgürlüğe doğru saniye saniye ilerleyen akrebi olarak görür. Kudüs sevdalıları, bu saatin akrebini iterek barbar Siyonistlerin ayak izlerini meydanlarından, caddelerinden, sokaklarından, kiliselerinden ve camilerinden temizlemişlerdir…

O Kudüs’ü seviyor, o Kudüs’ün oğlu. Onu Kudüs; ulusal, medeni, dini, kültürel ve ulusal boyutlarda eğitti. Edebiyat ve şiir alanlarındaki yaratıcılığın tam da buradan geliyor.

Kudüs adını zikreden onun sesinin yankılarını duyar, Aksa’da namaz kılan müminlerin zikirlerine karışmıştır ve Kudüs’ün manevi meyvelerinden toplar. Her kim yeryüzünde Kudüs’ü anarsa, Kudüs de onu Allah’ın huzurunda anar. Kudüs şehitleri ve azizleriyle birlikte onun için Allah’tan rahmet ve bağışlanma diler.

Kudüs için şiir söyleyene, Kudüs onun için dans eder, Hayfa, Yafa, Lod, Ramla, Beysan, Nasıra, Akka, El Halil, Beytüllahim, Nablus, Ramallah ve Gazze gururla ona alkış tutar.

Kudüs’ün zılgıt çaldığı birisi senin gibi eşsiz ve yüce bir şairden başkası olamaz.

Senin de dediğin gibi; “İster şair olsun, ister lider, isterse de devrimci.. Kudüs’e vuslat duyan her insan yücedir.”

Hristiyan, Müslüman ve Yahudi dünyası Kudüs’ü zikrediyor. Çünkü burası Tanrı›nın şehri, İncil ve Kuran’ın şehridir. Ancak sen ona farklı bir boyut kazandırdın: O acının, ıstırabın, gözyaşının, davanın, ambargonun, zulmün, gurbetin, geri dönüşe ve direnişe olan özlemin şehridir.

Kudüs sende bir fidan gibi dikiliydi ve bugün sen Kudüs’te, Han El Zeyt’te, Bab El Amud’da, Bab El Sahira’da, Bab El Absat’ta, Bab El Halil’de, Ayn Selvan’da, Kudüs surlarında, Mescid-i Aksa surlarında ve Kıyamet Kilisesi’nde dikilisin. Sen Kudüs’ü şiirlerinde ve edebiyatında ölümsüzleştirdin, Kudüs de senin aziz hatıralarını ölümsüzleştiriyor. Filistin halkı, senin kaleminle mücadele verdiğini ve direnişçilere destek olduğunu hatırlayacak. Kudüs’ün bereketi senin üzerine olsun. Daima Allah’a, azizlerine, ailene, arkadaşlarına ve halkına yakın ol. Filistinli tüm Hristiyan ve Müslümanların en içten duaları seninle.

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