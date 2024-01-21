Meteoroloji'den 13 ile sarı kodlu uyarı: Tüm Türkiye'de hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşecek

Soğuk hava etkisini artırarak, önümüzdeki günlerde Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşeceği belirtildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, bu soğuk havanın etkisi kuzeybatı kesimlerden başlayarak ülkenin geneline yayılacak ve hissedilir derecede bir düşüşe neden olacak.





13 kente sarı uyarı





Haftanın son günü için 13 kente sarı uyarı geldi.





Sarı uyarı verilen iller Adıyaman, Aksaray, Batman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Konya, Malatya, Kahramanmaraş, Sivas, Osmaniye ve Tunceli olarak sıralandı.









Yüksek kesimlerde kar yağışı kuvvetli olacak





Gece saatlerinden itibaren Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın güney ve Adıyaman'ın kuzey ilçeleri ile Tunceli ve Bingöl çevreleri, Sivas'ın doğusu, Erzincan'ın güney ve batısı, Elazığ'ın kuzey ve doğusu, Malatya, Diyarbakır ve Batman'ın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli yağışın görüleceği tahmin ediliyor.





Sabah saatlerinden itibaren İç Anadolu'nun güneyinde beklenen yağışların Konya'nın kuzey ve batısı ile Aksaray'ın güneyinde kuvvetli yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.





Sel, su baskını, buzlanma, don olayı ve fırtınanın neden olacağı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



