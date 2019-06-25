Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Hayat Mevlüt Demiryay hayatını kaybetti
AKTÜEL

Mevlüt Demiryay hayatını kaybetti

Mevlüt Demiryay hayatını kaybetti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sanatçısı, oyuncu Mevlüt Demiryay hayatını kaybetti.

Haber Merkezi IHA
Mevlüt Demiryay
Mevlüt Demiryay

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sanatçısı, oyuncu Mevlüt Demiryay hayatını kaybetti. Sanatçı, çarşamba günü kılınacak öğle namazına müteakip Niğde Ulukışla Mezarlığı’na defnedilecek.

Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları yaptığı açıklamada, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sanatçısı değerli tiyatro ve sinema oyuncusu Mevlüt Demiryay’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Türk Tiyatrosu’na başsağlığı dileriz” denildi.

Birçok oyunda rol aldı

1 Ocak 1965 Niğde'de doğan Mevlüt Demiryay Fosforlu Cevriye, Seni Seviyorum Rosa, Dönersen Islık Çal, Şahmaran, Mavi Sürgün,Baba, Çatı, Sinekli Bakkal filmlerinde rol aldı. Olacak O Kadar dizisindeki oyunculuğuyla tüm Türkiye tarafından tanındı. İBB Şehir Tiyatroları’nda Kral Ölüşüyor, Çengi, IV. Murat, Yaz Gecesi Rüyası, İlk Göz Ağrısı, Ölü Ordunun Generali, Kösem Sultan, Arka Bahçe, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz oyunlarında rol aldı.

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