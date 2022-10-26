​Milli Mücadele ruhu sahnelenecek.

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), Cumhuriyet’in 99. yılı dolayısıyla, Türk milletinin bağımsızlık yolundaki azim ve kararlılığın göstergesi olan Milli Mücadele ruhunu “1919:Şafak” adlı oyunla sahneye yansıtacak. Asiye Demet Köse ile SDT Müdürü ve Bölge Sanat Yönetmeni Volkan Ateş Gündüz’ün kaleme aldığı, Gündüz’ün aynı zamanda sahneye taşıdığı oyun yarın ve cuma günü saat 19.30’da Sivas Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi’nde sanatseverlerle buluşacak. Samsun’dan başlayan ve Sivas Kongresi ile kararlılığa dönüşen, Türk milletinin manda ve himayeye karşı destansı duruşunun anlatıldığı temsil, 29 Ekim saat 14.00’te yeniden sahnelenecek.