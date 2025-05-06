Milli sağlıkta dev adım: Yerli kalp-akciğer makinesi tanıtıldı

İlk testleri TÜSEB çatısı altındaki İstanbul Deneysel Araştırma, Geliştirme ve Eğitim (İDEA) Laboratuvarlarında başarıyla tamamlanan cihaz, Türkiye’nin bu alandaki dışa bağımlılığına son vermeyi hedefliyor. Her biri yurt dışından yaklaşık 350 bin dolara temin edilen cihazın yerli üretimiyle hem tasarruf sağlanacak hem de sağlıkta stratejik bir eşik aşılmış olacak.