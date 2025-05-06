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Milli sağlıkta dev adım: Yerli kalp-akciğer makinesi tanıtıldı

Milli sağlıkta dev adım: Yerli kalp-akciğer makinesi tanıtıldı

10:576/05/2025, Salı
AA
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TÜSEB ve ASELSAN iş birliğiyle geliştirilen, açık kalp ameliyatlarında kullanılacak yerli kalp-akciğer makinesi tanıtıldı. Türkiye, bu kritik teknolojide de dışa bağımlılığı sona erdiriyor.

Sağlık teknolojilerinde yerli ve milli üretim atağı hız kesmeden sürüyor. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve savunma sanayi devi ASELSAN iş birliğiyle geliştirilen yerli kalp-akciğer makinesi, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi’nde tanıtıldı. Cihaz, açık kalp ameliyatlarında kritik görev üstlenecek.

İlk testleri TÜSEB çatısı altındaki İstanbul Deneysel Araştırma, Geliştirme ve Eğitim (İDEA) Laboratuvarlarında başarıyla tamamlanan cihaz, Türkiye’nin bu alandaki dışa bağımlılığına son vermeyi hedefliyor. Her biri yurt dışından yaklaşık 350 bin dolara temin edilen cihazın yerli üretimiyle hem tasarruf sağlanacak hem de sağlıkta stratejik bir eşik aşılmış olacak.

Tanıtım toplantısında konuşan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, yerli üretimin süreceğini belirterek, “Sadece bu cihazla sınırlı değiliz. Yakında oksijenatör sistemini ve yenidoğan ventilatörünü de ülkemizde üreteceğiz,” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın da katıldığı toplantıda ASELSAN ve TÜBİTAK ile yeni iş birliklerine imza atıldı. Yapılan protokollerle sağlıkta yerlileşmenin önündeki engellerin kalkması hedefleniyor.





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