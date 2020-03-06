Hayat Minik Buğlemin ailesi isyan etti Bu kaza değil cinayet
AKTÜEL

Minik Buğlem'in ailesi isyan etti: Bu kaza değil cinayet!

Mersin'in Tarsus ilçesinde Serkan ve Aslıhan Güngör çifti, 4 yıllık tedavi sonunda kucaklarına aldıkları 5 yaşındaki kızları Buğlem'i trafik kazasında kaybetti. Minik kızlarının mezarı başından ayrılamayan çift, daha önce de çok sayıda kazaya sebebiyet veren trafik canavarı sürücünün en ağır cezayı almasını istiyor.

Haber Merkezi DHA
Acılı çift, Buğlem'in mezarı bağından ayrılmıyor.
Acılı çift, Buğlem'in mezarı bağından ayrılmıyor.

Yeni mahallede yaşayan Güngör çifti, 4 yıl boyunca çocuk özlemi çekti. Gördükleri tedavinin sonunda da Buğlem adını verdikleri kızlarını kucaklarına aldı. Anaokuluna giden küçük kıza, anneannesinin evinin önünde, ara sokakta oynarken Halit Çalışkan'ın (30) kullandığı otomobil çarptı.

Sürücünün hastaneye götürdüğü küçük kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözlerinin için gibi baktıkları kızlarını kazada kaybeden aile, acı haberle yıkılırken, kazadan sonra gözaltına alınan sürücü Halit Çalışkan tutuklandı.

Biricik kızlarının mezarı başından ayrılmayan acılı çift, sürücünün en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyor.


Buğlem'in odasına giremeyen gözü yaşlı anne-baba, komşularının ve sevenlerinin desteğiyle ayakta durmaya çalışıyor.

Acılı anne Aslıhan Güngör, "Buğlem, bizim mucize çocuğumuzdu. Mucize şekilde hamile kaldım. Buğlem, evin tek çocuğuydu. O gün eve giderken bu sürücü, bizim sokaktan önce hızla geçti. 'Neden böyle hızlı gidiyor?' dedim. Buğlem korktu, 'anne kenara geç' dedi. Bir süre sonra kızımı anneme bıraktım. Sonra haber geldi, 'araba çarptı' dediler. O hızla geçen araç, tekrar dönerken kızıma çarpmış" ifadelerini kullandı.

'TÜRK ADALETİNE GÜVENİYORUM'

  • Sürücü Halit Çalışkan'ın daha önce de kazaları olduğunu öne süren baba Serkan Güngör ise "Bundan önce de kazası olmuş. Bu bir kaza değil cinayet. Türk adaletine güveniyorum. Cezası neyse onu çeksin. Başka bir şey istemiyorum. Benim ciğerim yanıyor, tek kızım vardı, onu da aldı" diye konuştu.
Fenerbahçe ayağa kalkamıyor

Fenerbahçe ayağa kalkamıyor

​Sarı lacivertliler ligde 6 maçtır galibiyet yüzü görmedi.
Meydana gelin!

Meydana gelin!

​Trabzonspor'dan MHK'ya sert tepki.
Yunan zulmü

Yunan zulmü

​Nefes alamayan bebekler, annelerin çığlıkları...
İtalya'da <br>korkutan rakam

İtalya'da
korkutan rakam

​Hayatını kaybedenlerin sayısı hızla yükseliyor.
Bal gibi gol <br>güme gitti

Bal gibi gol
güme gitti

​Eski FIFA hakemi Trabzonspor'un iptal edilen golünü yorumladı.
Gençlerden <br>yoğun ilgi

Gençlerden
yoğun ilgi

Kitap fuarlarından çekilen Ketebe'den Ankara'da dev buluşma.
400 bin uçak <br>64 milyon yolcu

400 bin uçak
64 milyon yolcu

Havalimanına karşı çıkanları kahredecek haber!
Karantina altındaki otel çöktü

Karantina altındaki otel çöktü

En az 70 koronavirüs hastası enkaz altında, Çin alarmda.
O an...

O an...

​Yunanistan insanlık suçu işliyor.
Trabzonspor<br>Antep'te yara aldı

Trabzonspor
Antep'te yara aldı

Bordo-mavililer deplasmandan 1 puanla döndü.
Mahkemenin seyri değişebilir

Mahkemenin seyri değişebilir

​Tüm zamanların en detaylı soruşturmasında önemli detaylar çıktı.
CHP ve HDP <br>PYD ile masaya oturdu

CHP ve HDP
PYD ile masaya oturdu

​Devlet sırlarının konuşulduğu kapalı oturumdan üç gün sonra...
Gören bir daha bakıyor

Gören bir daha bakıyor

​Ambulansla çarpışan araç arkası havada asılı kaldı.
Yunan askerine şok

Yunan askerine şok

​Türkiye'nin hamlesinden sonra geri çekildiler.
Bakan ne dediyse ikna edemedi

Bakan ne dediyse ikna edemedi

​Şehit babası: "Ayakkabılarım çamurlu araba perişan olur..."
'Arabalar kanatlanmış'

'Arabalar kanatlanmış'

İkinci el otomobilde fiyatlar durmuyor.
Gizli bir direnişle karşılaşıyoruz

Gizli bir direnişle karşılaşıyoruz

Erdoğan, BIO Türkiye Ödül Töreni'ne mesaj gönderdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.