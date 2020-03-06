Minik Buğlem'in ailesi isyan etti: Bu kaza değil cinayet!

Yeni mahallede yaşayan Güngör çifti, 4 yıl boyunca çocuk özlemi çekti. Gördükleri tedavinin sonunda da Buğlem adını verdikleri kızlarını kucaklarına aldı. Anaokuluna giden küçük kıza, anneannesinin evinin önünde, ara sokakta oynarken Halit Çalışkan'ın (30) kullandığı otomobil çarptı.

Sürücünün hastaneye götürdüğü küçük kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözlerinin için gibi baktıkları kızlarını kazada kaybeden aile, acı haberle yıkılırken, kazadan sonra gözaltına alınan sürücü Halit Çalışkan tutuklandı.

Biricik kızlarının mezarı başından ayrılmayan acılı çift, sürücünün en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyor.



Buğlem'in odasına giremeyen gözü yaşlı anne-baba, komşularının ve sevenlerinin desteğiyle ayakta durmaya çalışıyor.

Acılı anne Aslıhan Güngör, "Buğlem, bizim mucize çocuğumuzdu. Mucize şekilde hamile kaldım. Buğlem, evin tek çocuğuydu. O gün eve giderken bu sürücü, bizim sokaktan önce hızla geçti. 'Neden böyle hızlı gidiyor?' dedim. Buğlem korktu, 'anne kenara geç' dedi. Bir süre sonra kızımı anneme bıraktım. Sonra haber geldi, 'araba çarptı' dediler. O hızla geçen araç, tekrar dönerken kızıma çarpmış" ifadelerini kullandı.

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