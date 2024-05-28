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Hayat

Minik hackerları siber ekosisteme kazandırmalıyız

Resul Ekrem Şahan
04:00 - 28/05/2024 Salı
Güncelleme: 02:29 - 28/05/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) Başkanı Mahmut Esat Yıldırım, Türkiye’de 13-14 yaşında olup çok kritik sistemleri hackleyebilen çocuklar bulunduğuna dikkat çekti. Bu çocukları devlete kazandırmaya çalıştıklarını söyleyen Yıldırım, “Bu gençleri gerekli eğitim ve sertifikaları aldıktan sonra siber ekosisteme kazandırıyoruz. Ama elbette bu alandaki üniversiteleri tamamlamalarını da şart koşuyoruz” dedi.

EĞİTİMLERİNİ TAMAMLASINLAR

Siber güvenlikte temel bilgiler gibi pek çok eğitimin verildiği BTK Akademi internet sayfasına şu an 2.3 milyon kişinin kayıtlı olduğunu kaydeden Yıldırım, “Bu alana ilgi duyanlar mutlaka buralara girsin ve eğitimleri tamamlasınlar. İlköğretimden üniversitelere kadar etkinlikler yapıyoruz. Bu etkinliklerle çocuklar devletin bu alandaki ilgili kurumlarını da tanıyarak siyah tarafa kaymıyorlar” ifadelerini kullandı.

OYUN YOKSA SİBERLE UĞRAŞIYOR

Ailelere de tavsiyelerde bulunan Yıldırım, “Bir çocuk sürekli bilgisayar başında ve oyun oynamıyorsa yüzde 99 ihtimalle ya yazılımla ya da siber tarafla uğraşıyordur. Ailenin bu durumdan haberi olmayabiliyor. Çocukla o zaman yetişkin birey gibi konuşup, bilgisayarla ne yaptığını sorabilirler. Mesela ‘Şu işleri bana da öğret’ diye sorulduğunda zaten bu işle ilgilenen çocuklar heyecanla ve istekle anlatıyorlar. Aileler onu tespit ederek, BTK Akademi ile doğru alana kanalize etmeliler” diye konuştu.


#Siber Güvenlik
#Hacker
#USOM
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