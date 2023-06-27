Minikler atıklardan kostüm yaptı

İstanbul’da eğitim veren Şehit Erhan Bulut Anaokulu öğrencileri, atıkları ayrıştırıp giysi yaptı. E Twinning Projesine katılan minikler, atıkların geri dönüştürülmesi sürecine ilişkin üç ay boyunca çalışmalar yaparak hem eğlendi hem öğrendi.

Hem doğaya hem bütçeye yararlı





Öğretmen Merve İzmir, projeye öğrencilerin ailelerinin de desteklediğini kaydederek “Böylelikle çocuklar yaptıkları çalışmayı içselleştirip davranışa dönüştürmelerini sağladı. Aileler de geri dönüşümle hem doğaya, hem bütçelerine yararlı çalışmalar yapabileceklerini farketmiş oldu” ifadesini kullandı. "A Wanderful Transfer Of Waste To Nature" adındaki projeye Türkiye'den 7 , Azerbaycan'dan ise bir öğretmen öğrencileri ile beraber katıldı.

Su kaynaklarının korunmasına dikkat çektiler





Aileleriyle birlikte geri dönüşüm materyalleri ve atık kumaşları kullanarak kostümler tasarlayan minikler, düzenlenen defilede bu kostümleri sundular. Sahilden taş, park ve bahçelerden buldukları ağaç dallarını toplayıp sınıfta bunları renklendirdiler. Elde ettikleri bu materyallerle sayı sayma, sayıları arttırma ve azaltma çalışmalarını somutlaştırarak öğrenme fırsatı elde ettiler. Atık kapakları toplayarak su kaynaklarının korunmasına dikkat çektiler.



