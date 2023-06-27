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Hayat

Minikler atıklardan kostüm yaptı

İstanbul'da bulunan Şehit Erhan Bulut Anaokulu’nun minik öğrencileri, atıklardan kostüm yaptı. Minikler E Twinning Projesi kapsamında üç ay boyunca geri dönüşüme dair pek çalışmaya katılarak atıkların değerlendirilmesine ilişli pek çok bilgi edindiler.

20:39 . 27/06/2023 Salı
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Şehit Erhan Bulut Anaokulu’nun minik öğrencileri atıklardan kostüm yaptı.

Şehit Erhan Bulut Anaokulu’nun minik öğrencileri atıklardan kostüm yaptı.

İstanbul’da eğitim veren Şehit Erhan Bulut Anaokulu öğrencileri, atıkları ayrıştırıp giysi yaptı. E Twinning Projesine katılan minikler, atıkların geri dönüştürülmesi sürecine ilişkin üç ay boyunca çalışmalar yaparak hem eğlendi hem öğrendi.

Hem doğaya hem bütçeye yararlı


Öğretmen Merve İzmir, projeye öğrencilerin ailelerinin de desteklediğini kaydederek “Böylelikle çocuklar yaptıkları çalışmayı içselleştirip davranışa dönüştürmelerini sağladı. Aileler de geri dönüşümle hem doğaya, hem bütçelerine yararlı çalışmalar yapabileceklerini farketmiş oldu” ifadesini kullandı. "A Wanderful Transfer Of Waste To Nature" adındaki projeye Türkiye'den 7 , Azerbaycan'dan ise bir öğretmen öğrencileri ile beraber katıldı.

Su kaynaklarının korunmasına dikkat çektiler


Aileleriyle birlikte geri dönüşüm materyalleri ve atık kumaşları kullanarak kostümler tasarlayan minikler, düzenlenen defilede bu kostümleri sundular. Sahilden taş, park ve bahçelerden buldukları ağaç dallarını toplayıp sınıfta bunları renklendirdiler. Elde ettikleri bu materyallerle sayı sayma, sayıları arttırma ve azaltma çalışmalarını somutlaştırarak öğrenme fırsatı elde ettiler. Atık kapakları toplayarak su kaynaklarının korunmasına dikkat çektiler.


Yıl boyunca hazırladıkları geri dönüşüm ürünlerinden ‘Sıfır Atık Sergisi’ hazırlayan minikler, tüm yılı dolu dolu geçirdi.

#Şehit Erhan Bulut Anaokulu
#İstanbul
#Sıfır Atık Sergisi
19 dakika önce
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